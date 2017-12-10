Новости Владимир Федосеев, шахматист, фото twitter.ru Федосеев уступил Малахову, но сохранил лидерство в Суперфинале чемпионата России по шахматам В 6-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам лидирующий Владимир Федосеев потерпел первое поражение на турнире, но остался лидером чемпионской гонки с 4,5 очками. В субботней партии Федосеев проиграл Владимиру Малахову.

Встречи Эрнесто Инаркиев – Евгений Романов, Александр Рязанцев – Петр Свидлер, Санан Сюгиров – Даниил Дубов и Максим Матлаков – Никита Витюгов завершились вничью, Евгений Томашевский одержал победу над Сергеем Волковым.

В женской части турнира лидеры Ольга Гиря и Валентина Гунина сыграли вничью. Также не выявили победителя Наталья Погонина и Екатерина Ковалевская, Евгения Овод – Алина Кашлинская, Полина Шувалова – Марина Нечаева, Александра Горячкина белыми обыграла Оксану Грицаеву, Анастасия Боднарук белыми – Алису Галлямову. После шести туров Гиря и Гунина делят лидерство (по 4 балла). Санкт-Петербург Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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