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10.12.2017 22:07
Владимир Федосеев, шахматист, фото twitter.ru
Федосеев уступил Малахову, но сохранил лидерство в Суперфинале чемпионата России по шахматам
В 6-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам лидирующий Владимир Федосеев потерпел первое поражение на турнире, но остался лидером чемпионской гонки с 4,5 очками. В субботней партии Федосеев проиграл Владимиру Малахову.

Встречи Эрнесто Инаркиев – Евгений Романов, Александр Рязанцев – Петр Свидлер, Санан Сюгиров – Даниил Дубов и Максим Матлаков – Никита Витюгов завершились вничью, Евгений Томашевский одержал победу над Сергеем Волковым.

В женской части турнира лидеры Ольга Гиря и Валентина Гунина сыграли вничью. Также не выявили победителя Наталья Погонина и Екатерина Ковалевская, Евгения Овод – Алина Кашлинская, Полина Шувалова – Марина Нечаева, Александра Горячкина белыми обыграла Оксану Грицаеву, Анастасия Боднарук белыми – Алису Галлямову. После шести туров Гиря и Гунина делят лидерство (по 4 балла).
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/10/110745.html
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