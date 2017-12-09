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09.12.2017 10:38
Бадминтон
Соперниками мужской сборной России на чемпионате Европы по бадминтону станут Болгария, Испания и Бельгия
Россияне сыграю с болгарами, испанцами и бельгийцами на групповом этапе чемпионата Европы по бадминтону, который пройдет в 2018 году в Казани.

В мужской сетке 29 команд были разбиты на семь групп. У женщин 24 команды были разбиты на шесть групп. Женская сборная России попала в четвертую группу вместе с командами Турции, Эстонии и Латвии.

"У мужчин групповой этап послабее, чем у девочек. Поэтому тоже надо выигрывать все и стараться пройти дальше в медальную зону. Это будет трудное задание, особенно сложно будет набирать очки в одиночных разрядах", - сказала главный тренер сборной России Клавидия Майорова.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/09/110743.html
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