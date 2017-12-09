Бадминтон

Соперниками мужской сборной России на чемпионате Европы по бадминтону станут Болгария, Испания и Бельгия

Россияне сыграю с болгарами, испанцами и бельгийцами на групповом этапе чемпионата Европы по бадминтону, который пройдет в 2018 году в Казани.





В мужской сетке 29 команд были разбиты на семь групп. У женщин 24 команды были разбиты на шесть групп. Женская сборная России попала в четвертую группу вместе с командами Турции, Эстонии и Латвии.



