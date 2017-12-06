Свидлер обыграл Волкова в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России по шахматам
Петр Свидел выиграл у Сергея Волкова в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге. Партия завершилась после 32-го хода черных, которыми играл Свидлер.
Результаты других мужских партий дня:
Никита Витюгов - Александр Рязанцев - ничья,
Максим Матлаков - Эрнесто Инаркиев - ничья,
Владимир Малахов - Евгений Томашевский - ничья,
Владимир Федосеев - Санан Сюгиров - 1:0.
В женской части турнира Валентина Гунина нанесла поражение Евгении Овод, Ольга Гиря и Наталья Погонина сыграли вничью.
Результаты другихженских партий дня:
Алиса Галлямова - Полина Шувалова - 0:1,
Анастасия Боднарук - Александра Горячкина - ничья,
Оксана Грицаева - Екатерина Ковалевская - ничья,
Марина Нечаева - Алина Кашлинская - ничья.