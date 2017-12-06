Новости Пётр Свидлер, фото с twitter.com/woluzafuxuce Свидлер обыграл Волкова в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России по шахматам Петр Свидел выиграл у Сергея Волкова в партии третьего тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Санкт-Петербурге. Партия завершилась после 32-го хода черных, которыми играл Свидлер.

Результаты других мужских партий дня: Никита Витюгов - Александр Рязанцев - ничья, Максим Матлаков - Эрнесто Инаркиев - ничья, Владимир Малахов - Евгений Томашевский - ничья, Владимир Федосеев - Санан Сюгиров - 1:0.

В женской части турнира Валентина Гунина нанесла поражение Евгении Овод, Ольга Гиря и Наталья Погонина сыграли вничью.

Результаты другихженских партий дня: Алиса Галлямова - Полина Шувалова - 0:1, Анастасия Боднарук - Александра Горячкина - ничья, Оксана Грицаева - Екатерина Ковалевская - ничья, Марина Нечаева - Алина Кашлинская - ничья. Санкт-Петербург Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/06/110742.html