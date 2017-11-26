26.11.2017 11:22
Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru.
Россияне Иванов/Созонов не смогли пробиться в полуфинал этапа Мировой суперсерии по бадминтону
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в полуфинал на этапе Мировой суперсерии в Гонконге в парном разряде.
Россияне в матче 1/4 финала уступили китайскому дуэту Ли Цзюньхуэй/Лю Юйчэнь со счетом 22:24, 11:21.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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