Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru.

Россияне Иванов/Созонов не смогли пробиться в полуфинал этапа Мировой суперсерии по бадминтону

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в полуфинал на этапе Мировой суперсерии в Гонконге в парном разряде.



