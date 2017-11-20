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20.11.2017 20:45
Чеховские медведи
"Чеховские медведи" уступили "Монпелье" в группе в гандбольной Лиге чемпионов
Гандболисты "Чеховских медведей" потерпели поражение от французского "Монпелье" в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, состоявшаяся в воскресенье в Монпелье, завершилась со счетом 34:23 в пользу хозяев. В составе российского клуба семь мячей забил Дмитрий Павленко.

"Чеховские медведи" с тремя очками занимают последнее шестое место в группе. В следующем матче 25 ноября подмосковная команда дома сыграет с португальским "Спортингом".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/20/110728.html
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