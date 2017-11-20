Чеховские медведи

"Чеховские медведи" уступили "Монпелье" в группе в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболисты "Чеховских медведей" потерпели поражение от французского "Монпелье" в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов.





Встреча группы D, состоявшаяся в воскресенье в Монпелье, завершилась со счетом 34:23 в пользу хозяев. В составе российского клуба семь мячей забил Дмитрий Павленко.



