20.11.2017 20:45
Чеховские медведи
"Чеховские медведи" уступили "Монпелье" в группе в гандбольной Лиге чемпионов
Гандболисты "Чеховских медведей" потерпели поражение от французского "Монпелье" в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы D, состоявшаяся в воскресенье в Монпелье, завершилась со счетом 34:23 в пользу хозяев. В составе российского клуба семь мячей забил Дмитрий Павленко.
"Чеховские медведи" с тремя очками занимают последнее шестое место в группе. В следующем матче 25 ноября подмосковная команда дома сыграет с португальским "Спортингом".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/20/110728.html