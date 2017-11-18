Новости ЖГК Ростов-Дон Гандболистки "Ростов-Дона" вышли в основной раунд турнира Лиги чемпионов Российские гандболистки из команды "Ростов-Дон" пробились в основной турнир Лиги чемпионов.

В заключительном матче группы В, который состоялся в субботу в Ростове-на-Дону, россиянки нанесли поражение датскому "Миттьюлланну" со счетом 27:20.

Таким образом, россиянки заняли второе место и пробились в основную сетку турнира. Ростов-на-Дону Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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