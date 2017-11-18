Новости Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru. Россияне Иванов/Созонов не смогли пробиться в полуфинал этапа Мировой суперсерии по бадминтону Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов завершили выступление в парном разряде на этапе Мировой суперсерии в Фучжоу (Китай).

В 1/4 финала Иванов и Созонов уступили дуэту из Индонезии Маркус Гидеон/Кевин Сукамильо со счетом 19:21, 13:21. Фучжоу Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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