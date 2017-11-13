Самбо

Сборная России стала победителем общего зачета чемпионата мира по самбо

Российские самбисты выиграли общекомандный зачет чемпионата мира, который проходил в Сочи с 10 по 12 ноября 2017 года. Всего на счету сборной России 24 медали, 17 из которых золотые. Также в активе россиян три серебряные и четыре бронзовые медали.



