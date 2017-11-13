Сборная России стала победителем общего зачета чемпионата мира по самбо
Российские самбисты выиграли общекомандный зачет чемпионата мира, который проходил в Сочи с 10 по 12 ноября 2017 года. Всего на счету сборной России 24 медали, 17 из которых золотые. Также в активе россиян три серебряные и четыре бронзовые медали.
Вторыми стали представители Белоруссии, завоевавшие 12 медалей (2 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых). Замкнули тройку лучших спортсмены из Армении, в активе которых пять медалей (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы).