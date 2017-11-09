Новости Женский гандбольный клуб «Кубань» Гандболистки "Кубани" победили "Звезду" в матче чемпионата России Краснодарская "Кубань" в гостях обыграла подмосковную "Звезду" в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая в среду в Звенигороде, завершилась со счетом 31:22 в пользу "Кубани".

В другом матче дня ижевский "Университет" дома проиграл тольяттинской "Ладе" – 26:36. Звенигород, городской округ Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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