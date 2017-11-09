09.11.2017 19:09
Женский гандбольный клуб «Кубань»
Гандболистки "Кубани" победили "Звезду" в матче чемпионата России
Краснодарская "Кубань" в гостях обыграла подмосковную "Звезду" в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в среду в Звенигороде, завершилась со счетом 31:22 в пользу "Кубани".
В другом матче дня ижевский "Университет" дома проиграл тольяттинской "Ладе" – 26:36.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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