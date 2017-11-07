ЖГК Ростов-Дон

"Ростов-Дон" проиграл венгерскому "Дьёру" в матче Лиги чемпионов по гандболу

Гандболистки российской команды "Ростов-Дон" потерпели поражение от венгерского "Дьёра" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы В завершилась со счетом 23:25.





После четырех туров по 6 очков в квартете В набрали "Дьёр" и датский "Миттьюлланн", которые гарантировали себе выход в следующий раунд соревнований. "Ростов-Дон" за два тура до конца группового этапа имеет в своем активе четыре балла. "Брест" очков пока не набрал.



