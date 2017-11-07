Гандболистки российской команды "Ростов-Дон" потерпели поражение от венгерского "Дьёра" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы В завершилась со счетом 23:25.
После четырех туров по 6 очков в квартете В набрали "Дьёр" и датский "Миттьюлланн", которые гарантировали себе выход в следующий раунд соревнований. "Ростов-Дон" за два тура до конца группового этапа имеет в своем активе четыре балла. "Брест" очков пока не набрал.
Следующий матч "Ростов-Дон" проведет 11 ноября на выезде против французского "Бреста", "Дьёр" в этот же день сыграет в Дании с местным "Миттьюлланном".