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07.11.2017 19:28
ЖГК Ростов-Дон
"Ростов-Дон" проиграл венгерскому "Дьёру" в матче Лиги чемпионов по гандболу
Гандболистки российской команды "Ростов-Дон" потерпели поражение от венгерского "Дьёра" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы В завершилась со счетом 23:25.

После четырех туров по 6 очков в квартете В набрали "Дьёр" и датский "Миттьюлланн", которые гарантировали себе выход в следующий раунд соревнований. "Ростов-Дон" за два тура до конца группового этапа имеет в своем активе четыре балла. "Брест" очков пока не набрал.

Следующий матч "Ростов-Дон" проведет 11 ноября на выезде против французского "Бреста", "Дьёр" в этот же день сыграет в Дании с местным "Миттьюлланном".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/07/110717.html
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