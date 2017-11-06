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06.11.2017 13:56
Пляжный футбол
Сборная России заняла четвертое место на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
Российские футболисты-пляжники стали четвертыми на Межконтинентальном кубке, который проходил в Дубае с 31 октября по 4 ноября.

В полуфинале россияне уступили представителям Португалии со счетом 2:3. И в матче за третье место сборная России проиграла иранцам 2:4.

Впервые российские футболисты остались без медалей Межконтинентального кубка.
Города:
Дубай
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/06/110716.html
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