Иван Созонов, бадминтон

Созонов/Косецкая вышли во 2-й круг этапа Мировой суперсерии по бадминтону

Российские бадминтонисты Иван Созонов и Евгения Косецкая вышли во второй круг этапа Мировой суперсерии, который проходит в эти дни в Париже (Франция). В первом круге россияне нанесли поражение дуэту Тинн Исриянет/Пачарапун Чочувонг (Таиланд) – 23-21, 21-17. Следующими соперниками Созонова и Косецкой станут Тонтови Ахмад и Лилияна Нацир (Индонезия).



