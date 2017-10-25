Российские бадминтонисты Иван Созонов и Евгения Косецкая вышли во второй круг этапа Мировой суперсерии, который проходит в эти дни в Париже (Франция). В первом круге россияне нанесли поражение дуэту Тинн Исриянет/Пачарапун Чочувонг (Таиланд) – 23-21, 21-17. Следующими соперниками Созонова и Косецкой станут Тонтови Ахмад и Лилияна Нацир (Индонезия).
Также во второй круг соревнований вышел еще одна пара из России Виталий Дуркин и Нина Вислова, обыгравшие ирландцев Сэма и Хлоэ Маги – 21-11,13-21, 21-11. Во втором круге им будет противостоять китайская пара Лю Кай/Хуан Якион.