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25.10.2017 14:19
Иван Созонов, бадминтон
Созонов/Косецкая вышли во 2-й круг этапа Мировой суперсерии по бадминтону
Российские бадминтонисты Иван Созонов и Евгения Косецкая вышли во второй круг этапа Мировой суперсерии, который проходит в эти дни в Париже (Франция). В первом круге россияне нанесли поражение дуэту Тинн Исриянет/Пачарапун Чочувонг (Таиланд) – 23-21, 21-17. Следующими соперниками  Созонова и Косецкой станут Тонтови Ахмад и Лилияна Нацир (Индонезия).

Также во второй круг соревнований вышел еще одна пара из России Виталий Дуркин и Нина Вислова, обыгравшие ирландцев Сэма и Хлоэ Маги – 21-11,13-21, 21-11. Во втором круге им будет противостоять китайская пара Лю Кай/Хуан Якион.
Города:
Париж
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/25/110702.html
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