шахматы, фото с spbvedomosti.ru

Валентина Гунькина успешно стартовала на чемпионату Европы по блицу и рапиду

Россиянка Валентина Гунькина занимает первое место на чемпионате Европы по блицу и рапиду, который стартовал в Монте-Карло. В первый соревновательный день Гунькина провела пять встреч и стала единственной участницей, не потерявшей ни одного очка. В своем активе россиянка имеет 5 баллов. Второй идет грузинка Нана Дзагнидзе, набравшая 4,5 балла.



