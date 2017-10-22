На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Стрельба из лука
Фехтование
Пауэрлифтинг
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
22.10.2017 11:44
шахматы, фото с spbvedomosti.ru
Валентина Гунькина успешно стартовала на чемпионату Европы по блицу и рапиду
Россиянка Валентина Гунькина занимает первое место на чемпионате Европы по блицу и рапиду, который стартовал в Монте-Карло. В первый соревновательный день Гунькина провела пять встреч и стала единственной участницей, не потерявшей ни одного очка. В своем активе россиянка имеет 5 баллов. Второй идет грузинка Нана Дзагнидзе, набравшая 4,5 балла. 

Российские шахматистки Анастасия Савина, Ольга Гиря, Нина Сироткина и Ирина Турова набрали в первый день по 3,5 балла. Александра Костенюк, Марина Сехпосян и Мария Зверева имеют в активе по 3 балла, у Алины Кашлинской и Татьяны Ивановой - по 2,5 балла, Софья Свергина набрала 2 очка, а Елизавета Аквардар - одно.
Города:
Монте-Карло
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/22/110697.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.10.2017 22:43
Александра Костенюк завоевала золото чемпионата Европы по блицу
22.10.2017 11:44
Валентина Гунькина успешно стартовала на чемпионату Европы по блицу и рапиду
20.10.2017 21:53
Россияне Крамник и Карякин примут участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
02.10.2017 14:54
Магнус Карлсен стал победителем шахматного турнира в Англии
29.09.2017 12:05
Армянский шахматист Левон Аронян выиграл Кубок мира
24.09.2017 20:21
Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира по шахматам
21.09.2017 20:47
Левон Аронян вышел в финал Кубка мира по шахматам и квалифицировался на турнир претендентов
Все новости
Сюжеты
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сочи - 2015
Гран-при ФИДЕ по шахматам 2014/2015
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Публикации
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 