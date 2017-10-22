Россиянка Валентина Гунькина занимает первое место на чемпионате Европы по блицу и рапиду, который стартовал в Монте-Карло. В первый соревновательный день Гунькина провела пять встреч и стала единственной участницей, не потерявшей ни одного очка. В своем активе россиянка имеет 5 баллов. Второй идет грузинка Нана Дзагнидзе, набравшая 4,5 балла.
Российские шахматистки Анастасия Савина, Ольга Гиря, Нина Сироткина и Ирина Турова набрали в первый день по 3,5 балла. Александра Костенюк, Марина Сехпосян и Мария Зверева имеют в активе по 3 балла, у Алины Кашлинской и Татьяны Ивановой - по 2,5 балла, Софья Свергина набрала 2 очка, а Елизавета Аквардар - одно.