Новости Пляжный волейбол Россияне Сиволап/Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае Российский дуэт Максим Сиволап и Игорь Величко завоевал золото Мирового тура по пляжному волейболу, проходившего в китайском Циньчжоу.

В финале россияне в трех партиях сломили сопротивление представителей Мексики Хуан Вирхен/Ломбардо Онтиверос – 19:21, 21:19, 20:18. Игра продолжалась 52 минуты.

В матче за третье место кубинцы Диас Гомес Нивалдо Надир и Серхио Рейналдо Гонсалес Баярд одолели бельгийцев Дриса Кокелкорена и Тома ван Валле – 16:21, 21:16, 15:11.

В женском турнире в Циньчжоу первенствовали австралийки Мариафе Артачо/Талика Клэнси, которые оказались сильнее польского дуэта Кинга Колосинская/Катаржина Коциолек – 21:11, 21:12.

В борьбе за третью ступень пьедестала американки Брук Свит/Саммер Росс нанесли поражение китаянкам Фань Ван/Синьи Ся – 21:18. 21:13. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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