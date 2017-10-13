Новости Россияне Рагулина и Яранцев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по савату Российские спортсмены Наталья Рагулина и Николай Яранцев завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по французскому боксу (сават), который проходил в бельгийском городе Ловерваль.







Ловерваль Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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