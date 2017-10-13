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13.10.2017 14:29
Россияне Рагулина и Яранцев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по савату
Российские спортсмены Наталья Рагулина и Николай Яранцев завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по французскому боксу (сават), который проходил в бельгийском городе Ловерваль.
Города:
Ловерваль
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/13/110689.html
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