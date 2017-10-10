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Спорт для всех В СЮЖЕТЕ Перетягивание каната Турнир по перетягиванию каната в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов Приглашаем делегации, участников и спортсменов принять участие в турнире по перетягиванию каната в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 13 по 21 октября 2017 года.

Регистрация команд по ссылке http://sochi.rtwf.ru/





Сочи, городской округ, Сочи, городской округ Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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