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10.10.2017 21:36
Перетягивание каната
Турнир по перетягиванию каната в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Приглашаем делегации, участников и спортсменов принять участие в турнире по перетягиванию каната в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 13 по 21 октября 2017 года.
Регистрация команд по ссылке
http://sochi.rtwf.ru/
Города:
Сочи, городской округ
,
Сочи, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/10/110688.html
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