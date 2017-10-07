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07.10.2017 21:35
Екатерина Валькова
Екатерина Валькова завоевала бронзу на этапе Гран-при по дзюдо в Ташкенте
Российская дзюдоистка Екатерина Валькова заняла третье место на этапе Гран-при, который проходил в минувшие выходные в Ташкенте.

Валькова в субботу стала призером в весовой категории до 63 кг. Победила в данной категории австрийка Катрин Унтерурцахер, которая в финале одолела американку Ханну Мартин. Еще одна бронза досталась канадке Катрин Бошемин-Пинар.
Города:
Ташкент
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/07/110684.html
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