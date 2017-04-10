Станислав Семёнов, фото с rufox.ru

Абдула Абдулжалилов, Станислав Семёнов, Адлан Бисултанов и Анастасия Дмитриева выиграли этап Гран-при по дзюдо в Анталье

Этап Гран-при по дзюдо состоялся в минувший уик-энд в турецкой Анталье.





Абдула Абдулжалилов стал победителем мужского турнира в весовой категории до 66 кг, поборов в финальном поединке Бектюра Рысмамбетова из Киргизии. Бронзовые медали завоевали Тумурхулег Давадорж из Монголии и израильтянин Барух Смаилов. Егор Мгдсян завершил борьбу в 1/8 финала.





Станислав Семёнов стал лучшим в весе до 81 кг, взяв в финальной схватке верх над Сон Мие Ки из Южной Кореи. Ещё один российский дзюдоист - Мурат Хабачиров завоевал бронзовую награду вместе с монголом Дагвасуреном Ньямсуреном.





Адлан Бисултанов первенствовал в категории до 100 кг, победив в финале Максима Ракова из Казахстана. Ещё одну награду - бронзовую для нашей команды выиграл Нияз Ильясов, разделив третье место с Эльханом Маммадовым из Азербайджана.





Анастасия Дмитриева стала победительницей женского турнира в весе до 78 кг, взяв в финале верх над израильтянкой Ярден Майерзон. Бронзу завоевали две казахстанские спортсменки - Альбина Амангелдыева и Зарина Раифова.





Магомед Магомедов завоевал бронзу в весе до 90 кг вместе с Александром Куколи из Сербии. В финале монгол Алтанбагана Гантулга был сильнее Комроншоха Устопириона из Таджикистана. Давид Оганисян потерпел поражение в 1/8 финала.





Муса Туменов стал бронзовым призёром турецкого этапа в весе свыше 100 кг, разделив третье место с Зарко Чулумом из Сербии. В финале чех Лукаш Крпалек поборол Юрия Краковецкого из Киргизии.





Сабина Гилязова выиграла бронзу в весе до 48 кг. В финале Отгонцецег Галбадрах из Казахстана победила израильтянку Ширу Ришони. Вторая бронза - у другой израильской дзюдоистки Ноа Минскер.





Валентина Костенко и Ольга Крюкова заняли пятое и седьмое места в категории до 63 кг. Победительницей турнира стала Катрин Унтервурцзахер из Австрии, серебро завоевала Мариан Урдабаева из Казахстана, бронзу - австралийка Катарина Хекер и британка Лбьяна Пиовесана.





Айгюль Куценко финишировала седьмой в категории до 57 кг. В финале Нора Гьякова (Косово, Сербия) победила израильтянку Тимну Нельсон Леви. Бронзу завоевали британка Беки Ливеси и монголка Хулан Церегбаатар.





Сахават Гаджиев дошёл до 1/8 финала в весе до 60 кг. В финале казахстанец Гусман Киргизбаев победил турка Бекира Озлу. Бронзу выиграли монгол Амартувшин Буяра и турок Ахмед Каба.





Лаша Ломидзе и Зелимхан Оздоев уступили в поединках 1/8 финала в весе до 73 кг. В финале Мирзохид Фармонов из Узбекистана был сильнее турка Хасана Ванлиоглу. Бронзовыми призёрами стали израильтянин Тогар Бутбул и азербайджанец Хидаят Гейдаров.





Яна Дибрина и Татьяна Коваленко на этапе 1/8 финала завершили турнир в весе до 70 кг. В финале Анка Погачник из Словении была сильнее Элвисмар Родригес из Венесуэлы. Бронза - у британки Джемы Хоуэлл и хорватки Барбары Матич.





В весе до 52 кг первенствовала Дистрия Красники (Косово, Сербия). Серебро завоевала израильтянка Гили Коен, бронзу - азербайджанка Назакат Азизова и израильтянка Ариэль Безалель.



