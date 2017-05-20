Абдула Абдулжалилов, фото с vk.com

Абдула Абдулжалилов стал победителем турнира "Большого шлема" по дзюдо в Екатеринбурге

Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартовал в субботу в Екатеринбурге.





Российские спортсмены завоевали в первый соревновательный день семь наград - одну золотую, три серебряные и три бронзовые.





Победителем домашнего турнира стал Абдула Абдулжалилов, выступающий в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке Абдулжалилов взял верх над бразильцем Шарлем Чибаной. Ещё один россиянин - Ислам Хаметов стал в этом весе бронзовым призёром, разделив третье место с Дмитрием Минковым из Белоруссии. Якуб Шамилов занял пятое место, Анзаур Арданов завершил борьбу в 1/8 финала.





Сабина Гилязова завоевала серебряную награду в весе до 48 кг, уступив в финальной схватке японке Ами Кондо. Бронзовыми призёрами стали француженка Мелани Клеман и представительница Казахстана Отгонцецег Галбадрах. Наталья Комова и Мария Персидская разделили пятое место, Кристина Румянцева финишировала седьмой.





Алеся Кузнецова стала серебряным призёром в категории до 52 кг, не сумев выиграть в финале у бразильянки Эрики Миранды. Ещё одна российская дзюдоистка - Наталья Кузютина завоевала бронзу, разделив третье место с француженкой Амандин Бушар. Ольга Титова завершила борьбу в 1/8 финала.





Ещё одну серебряную награду принесла российской команде Екатерина Валькова, выступающая в весе до 63 кг. В финале она не справилась с Мартиной Трайдош из Германии. Бронзу завоевали британка Эми Ливеси и бразильянка Мариана Сильва. Дарья Давыдова - пятая, Диана Джигарос - седьмая, Камила Бадурова уступила в 1/8 финала.





Альберт Огузов стал бронзовым призёром в категории до 60 кг. В финале японец Рюдзю Нагаяма был сильнее грузина Амирана Папинашвили. Вторая бронза - у француза Седрика Рево. Савва Каракизиди - пятый, Дмитрий Куликов проиграл в 1/8 финала, Сахават Гаджиев - в 1/16 финала.





Мириам Ропер победила в весе до 57 кг, поборов в финале японку Нае Удаку. Бронзу выиграли канадка Джессика Климкайт и бразильянка Рафаэла Сильва. Дарья Межецкая - пятая, Ирина Заблудина - седьмая, Айгюль Куценко уступила в 1/8 финала, Наталья Голомидова - в 1/16 финала.



