Ирина Заблудина, фото с dzudo63.ru

Станислав Ретинский, Казбек Занкишиев и Ирина Заблудина выиграли этап Гран-при по дзюдо в Тбилиси

Этап Гран-при по дзюдо прошёл в минувший уик-энд в столице Грузии Тбилиси.





Российский финал состоялся в весовой категории до 90 кг среди мужчин. Станислав Ретинский стал победителем турнира, взяв верх над Михаилом Игольниковым. Бронзовые награды завоевали грузин Ушанги Маргиани и Шахзодбек Сабиров из Узбекистана.





Казбек Занкишиев стал победителем турнира в весе до 100 кг, взяв в финальной схватке верх над Мартином Пацеком из Швеции. Бронзовыми призёрами стали Евгений Бородавко из Латвии и бразилец Рафаэль Бузакарини. Олег Ишимов проиграл в 1/16 финала.





Ирина Заблудина завоевала главный приз в весе до 57 кг, одержав в финале победу над бразильянкой Рафаэлой Сильвой. Ещё одна российская дзюдоистка - Наталья Голомидова стала бронзовым призёром, разделив третье место с Маргарет Бергстрой из Нидерландов.





Алан Хубецов завоевал серебряную награду в весе до 81 кг, уступив в финале бразильцу Виктору Пеналберу. Бронзовыми призёрами стали Азиз Калкаманули из Казахстана и иранец Саид Муллаеи. Денис Калинин разделил пятое-шестое места.





Якуб Шамилов завоевал бронзу тбилисского турнира, дойдя до полуфинала в весе до 66 кг. В финале грузин Лаша Гиунашвили победил монгола Тумурхулега Давадоржа. Вторая бронза - у бразильца Чарльза Чибаны.





Уали Куржев стал бронзовым призёром в весе до 73 кг. Главный приз завоевал Гьосжон Бобоев из Узбекистана, поборов в финале шведа Томми Масиаса. Вторая бронза - у казаха Жансая Смагулова. Феликс Гулаев проиграл в 1/16 финала.





Ислам Яшуев выиграл бронзу в весе до 60 кг, разделив третье место с бразильцем Фелипе Пелимом. В финале встретились два грузинских дзюдоиста, и Лухуми Чкхвимиани одержал победу над Амираном Папинашвили. Альберт Огузов занял пятое место.





Мария Персидская стала бронзовым призёром женского турнира в весе до 48 кг. Главный приз завоевала бразильянка Штефани Кояма, серебро - у украинки Марины Черняк, вторая бронза - у француженки Мелани Клеман. Анастасия Павленко завершила борьбу в 1/8 финала.





Антон Братцев занял пятое место в весе свыше 100 кг. Александр Михайлин финишировал девятым. В финале грузин Адам Окруашвили был сильнее украинца Станислава Бондаренко. Бронзу завоевали грузин Левани Матиашвили и бразилец Давид Моура.





Камила Бадурова разделила пятое-шестое, Диана Джигарос - седьмое-восьмое места в женском турнире в весе до 63 кг. В финале Магдалена Крскакова из Австрии победила итальянку Эдвигу Гвенд. Бронзу завоевали словенка Андреа Лески и Катрин Унтервурцзахер из Австрии.





Валентина Мальцева финишировала пятой-шестой, Алёна Прокопенко - седьмой-восьмой в весе до 70 кг. В финале бразильянка Мария Портела поборола Элвисмар Родригес из Венесуэлы. Бронза - у Наташи Аусмы из Нидерландов и венгерки Сабины Герчак.





Александра Бабинцева заняла седьмое место в категории до 78 кг. Победительницей турнира стала украинка Анастасия Турчин, серебряным призёром - француженка Сама Хава Камара, бронзовыми - итальянка Ассанта Галеоне и француженка Маделайн Малонга.





Дарья Карпова финишировала седьмой, Пелагея Лапшина - девятой в весе свыше 78 кг. В финале Марина Слуцкая из Белоруссии победила бразильянку Марию Альтеман. Бронза - у украинки Светланы Яромки и венгерки Мерседес Шигетвари.





В весе до 52 кг золото завоевала француженка Амандин Бушар, серебро - бразильянка Эрика Миранда, бронзу - Жоана Рамос из Португалии и Дарья Скрыпник из Белоруссии.



