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03.04.2017 23:32
Ирина Заблудина, фото с dzudo63.ru
Станислав Ретинский, Казбек Занкишиев и Ирина Заблудина выиграли этап Гран-при по дзюдо в Тбилиси
Этап Гран-при по дзюдо прошёл в минувший уик-энд в столице Грузии Тбилиси. 

Российский финал состоялся в весовой категории до 90 кг среди мужчин. Станислав Ретинский стал победителем турнира, взяв верх над Михаилом Игольниковым. Бронзовые награды завоевали грузин Ушанги Маргиани и Шахзодбек Сабиров из Узбекистана.

Казбек Занкишиев стал победителем турнира в весе до 100 кг, взяв в финальной схватке верх над Мартином Пацеком из Швеции. Бронзовыми призёрами стали Евгений Бородавко из Латвии и бразилец Рафаэль Бузакарини. Олег Ишимов проиграл в 1/16 финала. 

Ирина Заблудина завоевала главный приз в весе до 57 кг, одержав в финале победу над бразильянкой Рафаэлой Сильвой. Ещё одна российская дзюдоистка - Наталья Голомидова стала бронзовым призёром, разделив третье место с Маргарет Бергстрой из Нидерландов. 

Алан Хубецов завоевал серебряную награду в весе до 81 кг, уступив в финале бразильцу Виктору Пеналберу. Бронзовыми призёрами стали Азиз Калкаманули из Казахстана и иранец Саид Муллаеи. Денис Калинин разделил пятое-шестое места. 

Якуб Шамилов завоевал бронзу тбилисского турнира, дойдя до полуфинала в весе до 66 кг. В финале грузин Лаша Гиунашвили победил монгола Тумурхулега Давадоржа. Вторая бронза - у бразильца Чарльза Чибаны.

Уали Куржев стал бронзовым призёром в весе до 73 кг. Главный приз завоевал Гьосжон Бобоев из Узбекистана, поборов в финале шведа Томми Масиаса. Вторая бронза - у казаха Жансая Смагулова. Феликс Гулаев проиграл в 1/16 финала. 

Ислам Яшуев выиграл бронзу в весе до 60 кг, разделив третье место с бразильцем Фелипе Пелимом. В финале встретились два грузинских дзюдоиста, и Лухуми Чкхвимиани одержал победу над Амираном Папинашвили. Альберт Огузов занял пятое место. 

Мария Персидская стала бронзовым призёром женского турнира в весе до 48 кг. Главный приз завоевала бразильянка Штефани Кояма, серебро - у украинки Марины Черняк, вторая бронза - у француженки Мелани Клеман. Анастасия Павленко завершила борьбу в 1/8 финала. 

Антон Братцев занял пятое место в весе свыше 100 кг. Александр Михайлин финишировал девятым. В финале грузин Адам Окруашвили был сильнее украинца Станислава Бондаренко. Бронзу завоевали грузин Левани Матиашвили и бразилец Давид Моура. 

Камила Бадурова разделила пятое-шестое, Диана Джигарос - седьмое-восьмое места в женском турнире в весе до 63 кг. В финале Магдалена Крскакова из Австрии победила итальянку Эдвигу Гвенд. Бронзу завоевали словенка Андреа Лески и Катрин Унтервурцзахер из Австрии. 

Валентина Мальцева финишировала пятой-шестой, Алёна Прокопенко - седьмой-восьмой в весе до 70 кг. В финале бразильянка Мария Портела поборола Элвисмар Родригес из Венесуэлы. Бронза - у Наташи Аусмы из Нидерландов и венгерки Сабины Герчак. 

Александра Бабинцева заняла седьмое место в категории до 78 кг. Победительницей турнира стала украинка Анастасия Турчин, серебряным призёром - француженка Сама Хава Камара, бронзовыми - итальянка Ассанта Галеоне и француженка Маделайн Малонга. 

Дарья Карпова финишировала седьмой, Пелагея Лапшина - девятой в весе свыше 78 кг. В финале Марина Слуцкая из Белоруссии победила бразильянку Марию Альтеман. Бронза - у украинки Светланы Яромки и венгерки Мерседес Шигетвари.

В весе до 52 кг золото завоевала француженка Амандин Бушар, серебро - бразильянка Эрика Миранда, бронзу - Жоана Рамос из Португалии и Дарья Скрыпник из Белоруссии. 

Города:
Тбилиси
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/03/110215.html
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