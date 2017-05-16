фото с judo.ru

Российские дзюдоисты одержали десять побед на домашнем этапе Кубка Европы

Этап Кубка Европы по дзюдо состоялся в минувшие выходные в Оренбурге.





Российские дзюдоисты уверенно победили в общекомандном зачёте, завоевав 33 награды - десять золотых, девять серебряных м четырнадцать бронзовых.





Три награды завоевали наши спортсмены в весовой категории до 100 кг. В российском финале Дмитрий Довгань одержал победу над Арманом Адамяном. Аслан Джиоев стал бронзовым призёром вместе с австрийцем Лаурином Бёлером.





В весе свыше 100 кг Сослан Джанаев одержал в финале победу над соотечественником - Никитой Дибриным. Бронзовые награды завоевали россиянин Руслан Шахбазов и голландец Юр Спийкерс.





Весь пьедестал заняли российские дзюдоистки в весе свыше 78 кг. В финальном поединке Лилия Ляниченко одержала победу над Анжелой Гаспарян. Бронзу завоевали Александра Хомын и Софья Пирогова.





Три медали у россиянок в категории до 78 кг. Александра Гималетдинова взяла в финале верх над Татьяной Лялиной. Бронзовыми призёрами стали россиянка Мария Зольникова и Назгул Маратова из Казахстана.





В российском мужском финале в весе до 66 кг Иса Исаев победил Александра Куликовских. Бронзовые награды в активе голландца Маттхийса ван Хартена и француза Франка Вернера.





Екатерина Долгих стала победительницей женского турнира в весе до 48 кг, взяв в финале верх над Анфисой Капайевой из Белоруссии. Бронзу завоевали россиянки Валерия Забалуева и Марьям Есеркеева.





Золото и две бронзы у россиянок в весе до 63 кг. В финале Яна Полякова была сильнее Евгении Зайцевой из Белоруссии. Третье место разделили Ольга Крюкова и Дали Лилуашвили.





Награды такого же достоинства завоевали наши дзюдоистки в весе до 70 кг. В борьбе за золото Екатерина Токарева одержала победу над Даваасурен Мунхбат из Монголии. Бронзу выиграли Эльвира Камалова и Екатерина Мутных.





Яго Абуладзе завоевал золото в категории до 60 кг, победив в решающем поединке Сухроба Бокиева из Таджикистана. Бронзовыми призёрами стали француз Йолан Флоримонт и Амартувшин Баяраа из Монголии.





Саян Ондар первенствовал в весе до 73 кг, поборов в финале Вадима Шоку из Белоруссии. Бронзу завоевали канадец Артур Маргелион и армянин Фердинанд Карапетян.





Алико Джиландзе завоевал серебро в весе до 90 кг, уступив в финале канадцу Зачари Бурту. Ещё два российских борца - Измаил Хамхоев и Ахсартаг Годизов стали бронзовыми призёрами.





Дарья Бобрикова стала серебряным призёром женских соревнований в весе до 52 кг, проиграв в финале Назгул Йелмуратовой из Казахстана. Галия Сагитова завоевала бронзу вместе с белоруской Ксенией Данилович.





Алу Бочкаев завоевал серебро в весе до 81 кг, уступив в решающей схватке канадцу Этинну Брианду. Бронза в активе армянина Андраника Чапаряна и француза Йонатана Аллардона.



