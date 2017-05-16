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16.05.2017 12:52
фото с judo.ru
Российские дзюдоисты одержали десять побед на домашнем этапе Кубка Европы
Этап Кубка Европы по дзюдо состоялся в минувшие выходные в Оренбурге.

Российские дзюдоисты уверенно победили в общекомандном зачёте, завоевав 33 награды - десять золотых, девять серебряных м четырнадцать бронзовых. 

Три награды завоевали наши спортсмены в весовой категории до 100 кг. В российском финале Дмитрий Довгань одержал победу над Арманом Адамяном. Аслан Джиоев стал бронзовым призёром вместе с австрийцем Лаурином Бёлером. 

В весе свыше 100 кг Сослан Джанаев одержал в финале победу над соотечественником - Никитой Дибриным. Бронзовые награды завоевали россиянин Руслан Шахбазов и голландец Юр Спийкерс. 

Весь пьедестал заняли российские дзюдоистки в весе свыше 78 кг. В финальном поединке Лилия Ляниченко одержала победу над Анжелой Гаспарян. Бронзу завоевали Александра Хомын и Софья Пирогова. 

Три медали у россиянок в категории до 78 кг. Александра Гималетдинова взяла в финале верх над Татьяной Лялиной. Бронзовыми призёрами стали россиянка Мария Зольникова и Назгул Маратова из Казахстана. 

В российском мужском финале в весе до 66 кг Иса Исаев победил Александра Куликовских. Бронзовые награды в активе голландца Маттхийса ван Хартена и француза Франка Вернера. 

Екатерина Долгих стала победительницей женского турнира в весе до 48 кг, взяв в финале верх над Анфисой Капайевой из Белоруссии. Бронзу завоевали россиянки Валерия Забалуева и Марьям Есеркеева. 

Золото и две бронзы у россиянок в весе до 63 кг. В финале Яна Полякова была сильнее Евгении Зайцевой из Белоруссии. Третье место разделили Ольга Крюкова и Дали Лилуашвили. 

Награды такого же достоинства завоевали наши дзюдоистки в весе до 70 кг. В борьбе за золото Екатерина Токарева одержала победу над Даваасурен Мунхбат из Монголии. Бронзу выиграли Эльвира Камалова и Екатерина Мутных. 

Яго Абуладзе завоевал золото в категории до 60 кг, победив в решающем поединке Сухроба Бокиева из Таджикистана. Бронзовыми призёрами стали француз Йолан Флоримонт и Амартувшин Баяраа из Монголии. 

Саян Ондар первенствовал в весе до 73 кг, поборов в финале Вадима Шоку из Белоруссии. Бронзу завоевали канадец Артур Маргелион и армянин Фердинанд Карапетян.

Алико Джиландзе завоевал серебро в весе до 90 кг, уступив в финале канадцу Зачари Бурту. Ещё два российских борца - Измаил Хамхоев и Ахсартаг Годизов стали бронзовыми призёрами. 

Дарья Бобрикова стала серебряным призёром женских соревнований в весе до 52 кг, проиграв в финале Назгул Йелмуратовой из Казахстана. Галия Сагитова завоевала бронзу вместе с белоруской Ксенией Данилович. 

Алу Бочкаев завоевал серебро в весе до 81 кг, уступив в решающей схватке канадцу Этинну Брианду. Бронза в активе армянина Андраника Чапаряна и француза Йонатана Аллардона. 

Дилбара кызы Салкарбек завоевала серебро в весе до 57 кг, потерпев в финале поражение от канадка Джессики Климкойт. Бронзу выиграли канадки Катарин Бочемин-Пинар и Екатерина Гуика.  
Города:
Оренбург, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/16/110366.html
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