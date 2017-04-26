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26.04.2017 21:09
Алан Хубецов, фото с osetiasportivnaya.ru
Роберт Мшвидобадзе и Алан Хубецов стали чемпионами Европы по дзюдо, россияне завоевали серебро в командном турнире
Чемпионат Европы по дзюдо состоялся на минувшей неделе в столице Польши Варшаве. 

Роберт Мшвидобадзе стал чемпионом континента в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке он победил болгарина Янислава Герчева. Бронзовые медали завоевали испанец Франсиско Гарригос и азербайджанец Орхан Сафаров.

Алан Хубецов завоевал золотую медаль в весе до 81 кг, победив в финале Доминик Рессель из Германии. Ещё один российский дзюдоист - Аслан Лаппинагов стал бронзовым призёром, разделив третье место с хорватом Домиником Друзегой. 

Муса Могушков завоевал серебряную медаль в весе до 73 кг, дойдя до финала и уступив в борьбе за золото азербайджанцу Хидаяту Гейдарову. Бронзу выиграли швед Томми Масиас и азербайджанец Рустам Оруджов. Денис Ярцев занял седьмое место. 

Ирина Долгова стала серебряным призёром женского турнира в весе до 48 кг, проиграв в финальном поединке украинке Дарье Билодид. Бронзу завоевали венгерка Ева Черновицки и румынка Моника Унгуряну. Мария Персидская уступила в 1/8 финала. 

Алеся Кузнецова завоевала серебряную награду в весе до 52 кг, уступив в борьбе за золото представительнице сербского Косово Майлинде Келменди. Бронзу выиграли Жоана Рамос из Португалии и Эвелин Чопп из Швейцарии. 

Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов завоевали бронзовые награды в весе до 100 кг. В финальном поединке азербайджанец Эльхан Маммадов победил француза Сириля Маре. 

Хусен Халмурзаев стал бронзовым призёром в весе до 90 кг. Золото завоевал серб Александр Куколь, поборов в финале француза Акселя Клерже. Вторая бронза - у грузина Беки Гвиниашвили.

Ирина Заблудина заняла пятое место в категории до 57 кг. Анастасия Конкина завершила борьбу в 1/8 финала. В финале француженка Присцилла Гнето победила немку Терезу Штолл. Бронзу завоевали Нора Гьякова из сербского Косово и француженка Элен Рекево. 

Камал Хан-Магомедов занял седьмое место в весе до 66 кг. Чемпионом стал Георгий Зантарая с Украины, серебряным призёром - словенец Адриан Гомбоч, бронзовыми - словак Матей Поляк и азербайджанец Нихат Шихализада. 

Екатерина Валькова финишировала седьмой в категории до 63 кг. Дарья Давыдова уступила в 1/8 финала. В финале Тина Трстеняк из Словении была сильнее француженки Марго Пино. Бронзу выиграли британка Элис Шлезингер и Катрин Унтервурцзахер из Австрии. 

Антонина Шмелёва дошла до 1/8 финала в весе до 78 кг. В финале француженка Одри Чумео поборола голландку Гусье Стинхус. Бронзовыми призёрами стали венгерка Абигаль Жо и британка Натали Пауэлл.

Ксения Чибисова уступила в 1/8 финала в категории свыше 78 кг. Чемпионкой Европы стала Марина Слуцкая из Белоруссии, серебро завоевала украинка Светлана Яромка, бронзу - Лариса Черич из Боснии и Герцеговины и Каролин Вайсс из Германии. 

В весе свыше 100 кг у мужчин состоялся грузинский финал, где Гурам Тушишвили победил Адама Окруашвили. Бронзу завоевали чех Лукаш Крпалек и голландец Рой Мейер.

В весе до 70 кг у женщин золотую медаль завоевала Санна ван Дийк из Нидерландов, серебряную - Джованна Скоччимарио из Германии, бронзовые - француженка Мария Ева Гаэ и хорватка Барбара Матич.

Мужская сборная России стала серебряным призёром командного турнира. В 1/8 финала российские дзюдоисты победили сборную Турции, в четвертьфинале с таким же счётом взяли верх над командой Нидерландов, в полуфинале разгромили французов - 5:0, и лишь в финале уступили сборной Грузии - 2:3. Бронзовые награды завоевали сборные Венгрии и Украины. 

Женская российская команда в четвертьфинале победила сборную Турции - 4:1, но в полуфинале потерпела поражение от француженок - 2:3, а в матче за бронзу уступила команде Хорватии - 1:4 и заняла пятое место. В финале сборная Франции победила польскую команду. Бронза - у хорватских и немецких дзюдоисток.   
Города:
Варшава
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/26/110299.html
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