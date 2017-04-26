Алан Хубецов, фото с osetiasportivnaya.ru

Роберт Мшвидобадзе и Алан Хубецов стали чемпионами Европы по дзюдо, россияне завоевали серебро в командном турнире

Чемпионат Европы по дзюдо состоялся на минувшей неделе в столице Польши Варшаве.





Роберт Мшвидобадзе стал чемпионом континента в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке он победил болгарина Янислава Герчева. Бронзовые медали завоевали испанец Франсиско Гарригос и азербайджанец Орхан Сафаров.





Алан Хубецов завоевал золотую медаль в весе до 81 кг, победив в финале Доминик Рессель из Германии. Ещё один российский дзюдоист - Аслан Лаппинагов стал бронзовым призёром, разделив третье место с хорватом Домиником Друзегой.





Муса Могушков завоевал серебряную медаль в весе до 73 кг, дойдя до финала и уступив в борьбе за золото азербайджанцу Хидаяту Гейдарову. Бронзу выиграли швед Томми Масиас и азербайджанец Рустам Оруджов. Денис Ярцев занял седьмое место.





Ирина Долгова стала серебряным призёром женского турнира в весе до 48 кг, проиграв в финальном поединке украинке Дарье Билодид. Бронзу завоевали венгерка Ева Черновицки и румынка Моника Унгуряну. Мария Персидская уступила в 1/8 финала.





Алеся Кузнецова завоевала серебряную награду в весе до 52 кг, уступив в борьбе за золото представительнице сербского Косово Майлинде Келменди. Бронзу выиграли Жоана Рамос из Португалии и Эвелин Чопп из Швейцарии.





Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов завоевали бронзовые награды в весе до 100 кг. В финальном поединке азербайджанец Эльхан Маммадов победил француза Сириля Маре.





Хусен Халмурзаев стал бронзовым призёром в весе до 90 кг. Золото завоевал серб Александр Куколь, поборов в финале француза Акселя Клерже. Вторая бронза - у грузина Беки Гвиниашвили.





Ирина Заблудина заняла пятое место в категории до 57 кг. Анастасия Конкина завершила борьбу в 1/8 финала. В финале француженка Присцилла Гнето победила немку Терезу Штолл. Бронзу завоевали Нора Гьякова из сербского Косово и француженка Элен Рекево.





Камал Хан-Магомедов занял седьмое место в весе до 66 кг. Чемпионом стал Георгий Зантарая с Украины, серебряным призёром - словенец Адриан Гомбоч, бронзовыми - словак Матей Поляк и азербайджанец Нихат Шихализада.





Екатерина Валькова финишировала седьмой в категории до 63 кг. Дарья Давыдова уступила в 1/8 финала. В финале Тина Трстеняк из Словении была сильнее француженки Марго Пино. Бронзу выиграли британка Элис Шлезингер и Катрин Унтервурцзахер из Австрии.





Антонина Шмелёва дошла до 1/8 финала в весе до 78 кг. В финале француженка Одри Чумео поборола голландку Гусье Стинхус. Бронзовыми призёрами стали венгерка Абигаль Жо и британка Натали Пауэлл.





Ксения Чибисова уступила в 1/8 финала в категории свыше 78 кг. Чемпионкой Европы стала Марина Слуцкая из Белоруссии, серебро завоевала украинка Светлана Яромка, бронзу - Лариса Черич из Боснии и Герцеговины и Каролин Вайсс из Германии.





В весе свыше 100 кг у мужчин состоялся грузинский финал, где Гурам Тушишвили победил Адама Окруашвили. Бронзу завоевали чех Лукаш Крпалек и голландец Рой Мейер.





В весе до 70 кг у женщин золотую медаль завоевала Санна ван Дийк из Нидерландов, серебряную - Джованна Скоччимарио из Германии, бронзовые - француженка Мария Ева Гаэ и хорватка Барбара Матич.





Мужская сборная России стала серебряным призёром командного турнира. В 1/8 финала российские дзюдоисты победили сборную Турции, в четвертьфинале с таким же счётом взяли верх над командой Нидерландов, в полуфинале разгромили французов - 5:0, и лишь в финале уступили сборной Грузии - 2:3. Бронзовые награды завоевали сборные Венгрии и Украины.



