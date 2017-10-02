Магнус Карлсен, фото с dinepenger.no

Магнус Карлсен стал победителем шахматного турнира в Англии

Норвежец Магнус Карлсен стал победителм турнира по шахматам, который проходил в минувший уикенд на английском острове Мэн. В воскресенье в партии заключительного тура Карлсен, играя белыми фигурами, завершил встречу вничью с представителем США Хикару Накамурой.



