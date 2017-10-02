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02.10.2017 14:54
Магнус Карлсен, фото с dinepenger.no
Магнус Карлсен стал победителем шахматного турнира в Англии
Норвежец Магнус Карлсен стал победителм турнира по шахматам, который проходил в минувший уикенд на английском острове Мэн. В воскресенье в партии заключительного тура Карлсен, играя белыми фигурами, завершил встречу вничью с представителем США Хикару Накамурой.

Российский гроссмейстер Владимир Крамник занял 4 место. Карлсен, набравший 7,5 очка, одержал победу, у Крамника – 6,5 балла, у Трегубова – 5,5, у Рязанцева – 5, у Костенюк – 4,5.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/02/110681.html
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