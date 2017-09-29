Левон Аронян. Фото с сайта sport.news.am
Армянский гроссмейстер Левон Аронян в среду в Тбилиси победил на тай-брейке в быстрые шахматы представителя Китая Дин Лижэня и во второй раз в карьере выиграл Кубок мира, сделав себе отменный подарок к предстоящей свадьбе. Оба участника финала завоевали путевки в турнир претендентов-2018.
Аронян ранее выиграл аналогичное соревнование в 2005 году в Ханты-Мансийске.
Кубок мира-2017 с участием 128 игроков проходил в Тбилиси со 2 по 27 сентября по нокаут-системе. Соперники выясняли отношения сначала в двух партиях в классические шахматы, а затем, в случае равенства в счете, в рапиде и блице. Турнир претендентов, победитель которого в конце 2018 года проведет матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, состоится в марте следующего года в Берлине.