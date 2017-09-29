Левон Аронян. Фото с сайта sport.news.am

Армянский шахматист Левон Аронян выиграл Кубок мира

Армянский гроссмейстер Левон Аронян в среду в Тбилиси победил на тай-брейке в быстрые шахматы представителя Китая Дин Лижэня и во второй раз в карьере выиграл Кубок мира, сделав себе отменный подарок к предстоящей свадьбе. Оба участника финала завоевали путевки в турнир претендентов-2018.

Аронян ранее выиграл аналогичное соревнование в 2005 году в Ханты-Мансийске.



