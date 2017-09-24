24.09.2017 20:21
Левон Аронян, фото с chess-news.ru
Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира по шахматам
Представитель Армении Левон Аронян и Дин Лижэнь разошлись миров во второй партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в эти дни в грузинской столице Тбилиси.
Левон Аронян играл черными фигурами, встреча завершилась на 75-м ходу. Счет в финальной серии, состоящей из четырех партий, стал 1-1. Если в четырех матчах соперники не выявят победителя, то сильнейшего определит тай-брейк.
Аронян и Дин Лижэнь благодаря выходу в финал Кубка мира отобрались на турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года в Берлине.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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