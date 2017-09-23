Новости Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru. Россияне Иванов/Созонов не смогли выйти в финал этапа Мировой Суперсерии по бадминтону в Токио Российские бадминтонисты не смогли преодолеть барьер полуфинала в парном разряде этапа Мировой Суперсерии, который проходит в эти дни в японском Токио.

В субботу российский дуэт в трех сетах уступил японской паре Такуто Иноуэ/Юки Канэко – 21:12, 18:21, 19:21. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Токио Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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