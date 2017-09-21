21.09.2017 20:47
Левон Аронян. Фото с сайта sport.news.am
Левон Аронян вышел в финал Кубка мира по шахматам и квалифицировался на турнир претендентов
Представитель Армении Левон Аронян победил француза Максима Вашье-Лаграва в полуфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси (Грузия). Аронян одержал победу на тай-брейке с общим счетом 5-4, выиграв решающую партию ("армагеддон") белыми фигурами. Финал Кубка мира стартует 23 сентября.
Выход в финал Кубка мира позволил Левону Ароняну гарантировал себе путевку на турнир претендентов, который пройдет в марте будущего года в Берлине (Германия). Также на этот турнир уже квалифицировался китаец Дин Лижэнь.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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