Левон Аронян. Фото с сайта sport.news.am

Левон Аронян вышел в финал Кубка мира по шахматам и квалифицировался на турнир претендентов

Представитель Армении Левон Аронян победил француза Максима Вашье-Лаграва в полуфинале Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси (Грузия). Аронян одержал победу на тай-брейке с общим счетом 5-4, выиграв решающую партию ("армагеддон") белыми фигурами. Финал Кубка мира стартует 23 сентября.



