Спортивная федерация бадминтона Республики Башкортостан адрес

Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли во второй круг этапа Мировой Суперсерии в Японии

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов пробились во второй круг этапа Мировой Суперсерии по бадминтону, который проходит в Токио, в соревновании пар.





Иванов и Созонов в первом раунде взяли верх над гонконгским дуэтом Ло Чук Хим/Ли Чунь Хэй Реджинальд – 2-1 (21:23, 21:13, 21:13).



