20.09.2017 14:04
Спортивная федерация бадминтона Республики Башкортостан адрес
Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли во второй круг этапа Мировой Суперсерии в Японии
Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов пробились во второй круг этапа Мировой Суперсерии по бадминтону, который проходит в Токио, в соревновании пар.
Иванов и Созонов в первом раунде взяли верх над гонконгским дуэтом Ло Чук Хим/Ли Чунь Хэй Реджинальд – 2-1 (21:23, 21:13, 21:13).
Российская пара в четверг во втором круге сыграет с китайцами Лю Чэном и Чжан Нанем.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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