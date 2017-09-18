Новости Пляжный футбол Сборная России выиграла Суперфинал Евролиги по пляжному футболу Российские футболисты-пляжники стали победителями Суперфинала Евролиги, который состоялся в итальянской Террачине.

В финале команда России одержала уверенную победу над представителями Португалии со счетом 3:1. Голы в составе российской сборной забили Юрий Крашенинников (9-я минута) и Артур Папоротный (12, 22). У команды Португалии отличился Сантос Джордан (36).

Обладателями бронзовых наград стала сборная Италии, обыграв в матче за третье место испанцев. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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