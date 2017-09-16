Владимир Федосеев, шахматист

Россиянин Федосеев уступил американцу Со в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Российский шахматист Владимир Федосеев потерпел поражение от представителя США Уэсли Со в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Тбилиси. Федосеев черными фигурами в субботу уступил Со, в первой партии была зафиксирована ничья.



