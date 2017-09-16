16.09.2017 13:46
Владимир Федосеев, шахматист
Россиянин Федосеев уступил американцу Со в четвертьфинале Кубка мира по шахматам
Российский шахматист Владимир Федосеев потерпел поражение от представителя США Уэсли Со в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Тбилиси. Федосеев черными фигурами в субботу уступил Со, в первой партии была зафиксирована ничья.
Также в полуфинал Кубка мира вышли китаец Дин Лижэнь и Левон Аронян из Армении. Россиянин Петр Свидлер в субботу черными сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. После двух партий счет 1-1, шахматисты определят победителя на тай-брейке.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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