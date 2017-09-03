Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, фото с fivb.com

Стояновский и Ярзуткин завоевали золото ЧР по пляжному волейболу

Олег Стояновский и Артем Ярзуткин выиграли чемпионат России по пляжному волейболу, который проходил в Сочи. В финале Стояновский и Ярзуткин одержали победу над Игорем Величко и Максимом Сиволапом со счетом 2-0 (21:16, 21:18). В поединке за бронзу Александр Лихолетов и Илья Лешуков победили Ярослава Кошкарева и Руслана Быканова – 2-0 (26:24, 21:18).



