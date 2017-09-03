03.09.2017 20:30
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, фото с fivb.com
Стояновский и Ярзуткин завоевали золото ЧР по пляжному волейболу
Олег Стояновский и Артем Ярзуткин выиграли чемпионат России по пляжному волейболу, который проходил в Сочи. В финале Стояновский и Ярзуткин одержали победу над Игорем Величко и Максимом Сиволапом со счетом 2-0 (21:16, 21:18). В поединке за бронзу Александр Лихолетов и Илья Лешуков победили Ярослава Кошкарева и Руслана Быканова – 2-0 (26:24, 21:18).
В финале женской части турнира Ольга Мотрич и Светлана Холомина нанесли поражение Дарье Мастиковой и Екатерине Бирловой – 2-1 (21:19, 18:21, 15:13). Третьими стали Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, выигравшие у Марии и Елены Свиридовых – 2-0 (21:11, 21:14).
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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