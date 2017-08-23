Сборная России одержала три победы на старте чемпионата мира по бадминтону

Российские бадминтонисты одержали победы в стартовых матчах чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в эти дни в шотландском Глазго.





Свои встречи выиграли Евгения Косецкая в женской одиночке и два мужских дуэта Александр Зинченко/Константин Абрамов и Евгений Дремин/Денис Грачев.



