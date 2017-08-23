23.08.2017 15:39
Сборная России одержала три победы на старте чемпионата мира по бадминтону
Российские бадминтонисты одержали победы в стартовых матчах чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в эти дни в шотландском Глазго.
Свои встречи выиграли Евгения Косецкая в женской одиночке и два мужских дуэта Александр Зинченко/Константин Абрамов и Евгений Дремин/Денис Грачев.
Поражения в своих матчах потерпели Сергей Сирант в мужской одиночке, Наталья Перминова в женской одиночке и Евгений Дремин/Евгения Димова в миксте.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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