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XXIX Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй - 2017 В СЮЖЕТЕ В Тайбэе стартовали соревнования по водному поло в рамках XXIX Всемирной Универсиады В Тайбэе стартовала XXIX Всемирная летняя Универсиада.

В стартовом матче XXIX Всемирной летней Универсиады мужская сборная России одержала победу над командой Румынии со счетом 14:5 (4:0, 5:1, 3:2, 2:2).

В женской части турнира первый матч россиянок завершился разгромом британской сборной - 25:5 (6:0, 6:0, 5:2, 8:3). Во втором матче команда России также праздновала победу. на этот раз повержены представительницы Канады - 17:11 (4:2, 4:3, 4:1, 5:5). Сегодня россиянкам предстоит сразиться с новозеландками. Тайбэй Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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