Ян Непомнящий, фото с gorodbryansk.info

Россиянин Непомнящий лидирует после шести раундов на турнире по рапиду в Сент-Луисе

Российский шахматист Ян Непомнящий после шести раундов занимает первое место в турнирной таблице соревнования по рапиду Grand Chess Tour, проходящего в американском городе Сент-Луис. Сегодня Непомнящий сыграл вничью с вьетнамцем Ле Куангом Льемом и вышел в единоличные лидеры. Партия завершилась на 71-м ходу.





Еще один россиянин Сергей Карякин черными сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, а его соотечественник 13-й чемпион мира Гарри Каспаров также черными разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.



