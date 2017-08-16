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16.08.2017 15:50
Ян Непомнящий, фото с gorodbryansk.info
Россиянин Непомнящий лидирует после шести раундов на турнире по рапиду в Сент-Луисе
Российский шахматист Ян Непомнящий после шести раундов занимает первое место в турнирной таблице соревнования по рапиду Grand Chess Tour, проходящего в американском городе Сент-Луис. Сегодня Непомнящий сыграл вничью с вьетнамцем Ле Куангом Льемом и вышел в единоличные лидеры. Партия завершилась на 71-м ходу.

Еще один россиянин Сергей Карякин черными сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, а его соотечественник 13-й чемпион мира Гарри Каспаров также черными разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.

Непомнящий, набравший 8 очков, вышел на чистое первое место в турнирной таблице, так как деливший с ним до этого раунда лидерство Каруана (7 баллов) свою партию проиграл.
Города:
Сент-Луис
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/16/110644.html
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