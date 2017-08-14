Стрельба из лука

Женская сборная России стала третьей на этапе Кубка мира по стрельбе из Лука

Российские спортсменки Наталья Эрдыниева, Татьяна Бильтрикова и Саяна Цыремпилова стали обладательницами бронзовых медалей в командном первенстве в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходил в Берлине (Германия).



