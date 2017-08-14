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14.08.2017 11:27
Стрельба из лука
Женская сборная России стала третьей на этапе Кубка мира по стрельбе из Лука
Российские спортсменки Наталья Эрдыниева, Татьяна Бильтрикова и Саяна Цыремпилова стали обладательницами бронзовых медалей в командном первенстве в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходил в Берлине (Германия). 

В финальному сражении сборная России нанесла поражение национальной команде Великобритании со счетом 6:2. Победительницами стали спортсменки из Южной Кореи, победившие мексиканок 6-0.
Города:
Берлин
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/14/110641.html
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