14.08.2017 11:27
Стрельба из лука
Женская сборная России стала третьей на этапе Кубка мира по стрельбе из Лука
Российские спортсменки Наталья Эрдыниева, Татьяна Бильтрикова и Саяна Цыремпилова стали обладательницами бронзовых медалей в командном первенстве в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходил в Берлине (Германия).
В финальному сражении сборная России нанесла поражение национальной команде Великобритании со счетом 6:2. Победительницами стали спортсменки из Южной Кореи, победившие мексиканок 6-0.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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