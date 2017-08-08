Новости Гандбол Российские гандболистки стали вторыми на чемпионате Европы по гандболу среди юниоров Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы по гандболу для игроков не старше 19 лет, который проходил в Словении.

В финальном матче российские девушки уступили представительницам Франции со счетом 21:36.

Бронзовыми призерами стали датчанки, которые в матче за третье место нанесли поражение команде Венгрии - 28:26. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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