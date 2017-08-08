08.08.2017 10:30
Гандбол
Российские гандболистки стали вторыми на чемпионате Европы по гандболу среди юниоров
Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы по гандболу для игроков не старше 19 лет, который проходил в Словении.
В финальном матче российские девушки уступили представительницам Франции со счетом 21:36.
Бронзовыми призерами стали датчанки, которые в матче за третье место нанесли поражение команде Венгрии - 28:26.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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