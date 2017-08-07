Никита Лямин и Вячеслав Красильников, фото с официального сайта ВК Динамо

Россияне Лямин/Красильников завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному волейбоу

Российские спортсмены Никита Лямин и Вячеслав Красильников стали обладателями бронзовых наград чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходил в эти дни в Вене (Австрия).





В матче за третье место Лямин и Красильников нанесли поражение дуэту из Нидерландов Мартену ван Гардерену и Кристиану Варенхорсту со четом 2-0 (21:17, 21:17).



