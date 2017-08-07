07.08.2017 09:08
Никита Лямин и Вячеслав Красильников, фото с официального сайта ВК Динамо
Россияне Лямин/Красильников завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному волейбоу
Российские спортсмены Никита Лямин и Вячеслав Красильников стали обладателями бронзовых наград чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходил в эти дни в Вене (Австрия).
В матче за третье место Лямин и Красильников нанесли поражение дуэту из Нидерландов Мартену ван Гардерену и Кристиану Варенхорсту со четом 2-0 (21:17, 21:17).
Победителями ЧМ стали представители Бразилии Андре и Эвандро, в финале обыгравшие австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста - 2-0 (23:21, 22:20). В женской части турнира первыми стали Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст, взявшие верх над американками Эйприл Росс/Лорен Фендрик - 2-1 (19:21, 21:13, 15:9). Тройку призеров замкнули бразильянки Ларисса Франка и Талита Антуне, со счетом 2-1 обыгравшие канадскую пару Сара Паван/Мелисса Умана-Паредес.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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