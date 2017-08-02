Испанцы завоевали золото молодежного чемпионата Европы по гандболу, сборная России восьмая
Сборная Испании стала победителем ХXI молодёжного чемпионата мира среди мужчин, который проходил с 18 по 30 июля в столице Алжира.
В финале испанцы в упорной борьбе нанесли поражение команде Дании с минимальным счетом 39:38. Бронзовыми призерами турнира стали представители Франции, одержавшие победу над сборной Германии 23:22.
Команда России завершила турнир на восьмом месте.
Лучшими игроками турнира признаны:
Вратарь – Жоан Ледо (Испания),
Разыгрывающий – Матьяш Дьёри (Венгрия),
Левый крайний – Лукас Мертенс (Германия),
Правый крайний – Алеш Гомес (Испания),
Линейный – Магнус Саугструп (Дания),
Левый полусредний – Лассе Мёллер (Дания),
Правый полусредний – Дика Мем (Франция).