Новости Испанцы завоевали золото молодежного чемпионата Европы по гандболу, сборная России восьмая Сборная Испании стала победителем ХXI молодёжного чемпионата мира среди мужчин, который проходил с 18 по 30 июля в столице Алжира.

В финале испанцы в упорной борьбе нанесли поражение команде Дании с минимальным счетом 39:38. Бронзовыми призерами турнира стали представители Франции, одержавшие победу над сборной Германии 23:22.

Команда России завершила турнир на восьмом месте.

Лучшими игроками турнира признаны: Вратарь – Жоан Ледо (Испания), Разыгрывающий – Матьяш Дьёри (Венгрия), Левый крайний – Лукас Мертенс (Германия), Правый крайний – Алеш Гомес (Испания), Линейный – Магнус Саугструп (Дания), Левый полусредний – Лассе Мёллер (Дания), Правый полусредний – Дика Мем (Франция). Алжир Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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