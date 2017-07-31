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31.07.2017 13:26
Россия - Швейцария, фото с beachsoccer.ru
Сборная России выиграла домашний этап и вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу
Третий этап Евролиги по пляжному футболу в дивизионе A и второй этап - в дивизионе B завершились в воскресенье на стадионе пляжных видов спорта "Янтарь" в Москве.

Во втором туре, проходившем в субботу, сборная России встречалась с командой Белоруссии. В первом периоде ворота соперника поразили Юрий Крашенинников и Антон Шкарин. Во второй трети белорусы сократили разрыв, а к середине заключительного периода сравняли счёт, но второй гол Шкарина за четыре минуты до конца основного времени принёс нашей команде победу - 3:2. 

В заключительный день турнира подопечные Михаила Лихачёва играли со сборной Швейцарии. В первом периоде счёт открыл Шкарин, а после ответного гола швейцарцев дубль сделал Алексей Макаров. Перед перерывом разрыв сократился, а по ходу второго периода соперники дважды сравнивали счёт, однако точный удар Виктора Крышанова и третий гол Макарова позволили россиянам уйти на второй перерыв с минимальным перевесом. В заключительной 12-минутке Дмитрий Шишин и Крашенинников закрепили успех нашей команды - 7:4. 

Таким образом, сборная России выиграла в Москве все три встречи и заняла первое место на этапе, обеспечив себе место в суперфинале Евролиги, который пройдёт в Италии. Вторыми в Москве финишировали белорусы, третьими - швейцарцы, четвёртыми - греки. 

В дивизионе B победу на московском этапе одержала сборная Турции, выиграв у команд Казахстана и Молдавии. Молдаване заняли второе место, казахстанцы - третье.

Дивизион A. 

Россия - Белоруссия 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0. Юрий Крашенинников (Дмитрий Шишин), 8:53
2:0. Антон Шкарин (Дмитрий Шишин), 11:48
2:1. Игорь Бриштель (Вадим Бокач), 20:38
2:2. Илья Савич (Валерий Макаревич), 29:12
3:2. Антон Шкарин, 31:50. 

Россия - Швейцария 7:4 (3:2, 2:2, 2:0)
1:0. Антон Шкарин, 6:23
1:1. Деян Станкович (Ноэль Отт), 9:49
2:1. Алексей Макаров, 9:54
3:1. Алексей Макаров (Антон Шкарин), 10:51
3:2. Деян Станкович (Ноэль Отт), 11:56
3:3. Деян Станкович, 16:41
4:3. Виктор Крышанов (Алексей Макаров), 21:51
4:4. Мо Ягги, 23:30
5:4. Алексей Макаров (Антон Шкарин), 23:32
6:4. Дмитрий Шишин (Алексей Макаров), 34:03
7:4. Юрий Крашенинников, 34:58. 

Швейцария - Греция 8:1 (4:0, 2:1, 2:0), Белоруссия - Греция 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). 

Итоговое турнирное положение: Россия - 9 очков (3 игры), Белоруссия - 6(3), Швейцария - 3(3), Греция - 0(3). 

Общий зачёт по сумме трёх этапов: Испания - 12(6), Россия - 12(6), Швейцария - 9(6), Португалия - 8(3), Белоруссия - 6(3), Украина - 6(3), Франция - 5(6), Польша - 4(3), Германия - 3(3), Италия - 3(3), Азербайджан - 0(0), Греция - 0(6). 

Дивизион B. Казахстан - Турция 3:5 (1:2, 0:1, 2:2), Турция - Молдавия 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). 

Итоговое турнирное положение: Турция - 6(3), Молдавия - 3(3), Казахстан - 0(3). 
Города:
Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110622.html
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