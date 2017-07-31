Дмитрий Холод, фото с waterpolo.ru

Мужская сборная Хорватии стала чемпионом мира по водному поло, россияне финишировали восьмыми

Чемпионат мира по водному поло завершился в субботу в столице Венгрии Будапеште.





Мужская сборная России в матче за седьмое место встречалась с командой Австралии. Российские ватерполисты, не сумев выиграть ни одного периода из четырёх, в итоге потерпели поражение со счётом 7:10 (3:4, 2:2, 1:3, 1:1).

Состав сборной России: Кирилл Корнеев (12 отражённых бросков из 22, 0 забитых голов из 1 броска), Виталий Стаценко - вратари, Николай Лазарев (0/3), Егор Васильев, Никита Деревянкин (1/4), Алексей Бугайчук, Артём Ашаев (0/2), Даниил Меркулов (2/3), Иван Нагаев (0/4), Иван Сучков, Дмитрий Холод (3/6), Сергей Лисунов (1/4), Роман Шепелев.





В матче за пятое место сборная Черногории одолела команду Италии - 5:4 (1:1, 1:1, 3:2, 0:0).





Бронзовые медали завоевали сербские ватерполисты, победив в матче за третье место сборную Греции - 11:8 (5:3, 2:1, 3:3, 1:1).





Титул чемпиона мира завоевала сборная Хорватии, одержав в финальном матче победу над хозяевами турнира - венгерскими ватерполистами со счётом 8:6 (4:0, 0:2, 2:2, 2:2). Хорватские ватерполисты стали двукратными чемпионами мира. Впервые национальная команда этой страны стала сильнейшей в мире на турнире 2007 года, проходившем в австралийском Мельбурне.



