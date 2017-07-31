Мужская сборная Хорватии стала чемпионом мира по водному поло, россияне финишировали восьмыми
Чемпионат мира по водному поло завершился в субботу в столице Венгрии Будапеште.
Мужская сборная России в матче за седьмое место встречалась с командой Австралии. Российские ватерполисты, не сумев выиграть ни одного периода из четырёх, в итоге потерпели поражение со счётом 7:10 (3:4, 2:2, 1:3, 1:1).
Состав сборной России: Кирилл Корнеев (12 отражённых бросков из 22, 0 забитых голов из 1 броска), Виталий Стаценко - вратари, Николай Лазарев (0/3), Егор Васильев, Никита Деревянкин (1/4), Алексей Бугайчук, Артём Ашаев (0/2), Даниил Меркулов (2/3), Иван Нагаев (0/4), Иван Сучков, Дмитрий Холод (3/6), Сергей Лисунов (1/4), Роман Шепелев.
В матче за пятое место сборная Черногории одолела команду Италии - 5:4 (1:1, 1:1, 3:2, 0:0).
Бронзовые медали завоевали сербские ватерполисты, победив в матче за третье место сборную Греции - 11:8 (5:3, 2:1, 3:3, 1:1).
Титул чемпиона мира завоевала сборная Хорватии, одержав в финальном матче победу над хозяевами турнира - венгерскими ватерполистами со счётом 8:6 (4:0, 0:2, 2:2, 2:2). Хорватские ватерполисты стали двукратными чемпионами мира. Впервые национальная команда этой страны стала сильнейшей в мире на турнире 2007 года, проходившем в австралийском Мельбурне.
Чемпионаты мира по водному поло среди мужских команд проводятся с 1973 года. Сборная СССР завоёвывала золотые медали дважды - в 1975 году в Колумбии и 1982-м в Эквадоре. Трижды чемпионом мира становилась сборная Венгрии (в 1973-м в Югославии, 2003-м и 2013-м в Испании), также три титула на счету сборной Италии (в 1978-м в Западном Берлине, 1994-м у себя дома и 2011-м в Китае), двукратным чемпионом мира являлась сборная Югославии (в 1986-м в Испании и 1991-м в Австралии), ещё одна победа у преемницы этой команды - сборной Сербии и Черногории (в 2005-м в Канаде), а в 2009 году в Италии и 2015-м в России чемпионами мира стали сербские ватерполисты. Дважды чемпионами мира становились испанцы (в 1998-м в Австралии и 2001-м в Японии).