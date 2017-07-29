Татьяна Барсук, Максим Смыков, фото с shooting-russia.ru

Татьяна Барсук и Максим Смыков завоевали бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе в трапе среди смешанных команд

Чемпионат и юниорское первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе, а также отбор на юношескую Олимпиаду продолжаются в столице Азербайджана Баку.





Сборная России, за которую выступали мастер спорта международного класса из Липецкой области Татьяна Барсук и её земляк, также мастер спорта международного класса Максим Смыков, стала бронзовым призёром в упражнении стендовой стрельбы "трап" среди смешанных команд. На счету российского микста 94 поражённые мишени из 100 возможных в квалификации, в полуфинале Татьяна и Максим сделали 37 точных выстрелов, а в матче за бронзу взяли верх над сборной Словакии - 37:37, перестрелка - 3:2.





Чемпионами континента стали итальянцы Джессика Росси и Джованни Пеллиело (93 поражённые мишени из 100 возможных в квалификации, перестрелка - 2, 43 точных попадания в полуфинале). В финале итальянский микст победил со счётом 41:39 словенских стрелков Ясмину Мачек и Томаша Блазинсека (94 попадания из 100 возможных в квалификации, 43 - в полуфинале, перестрелка - 3).





Кандидат в мастера спорта Надежда Колода из Иркутской области завоевала лицензию на юношескую Олимпиаду - 2018, победив в соревнованиях юниорок в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Результат россиянки в квалификации - 373 очка из 400 возможных, в финале - 232.5 очка. Второй финишировала француженка Камилль Жерджевски (375 очков из 400 в квалификации и 231.8 в финале), третьей - итальянка Джулия Кампострини (375 очков из 400 в квалификации и 209.9 в финале).



