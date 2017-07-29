фото с beachsoccer.ru

Сборная России разгромила греков на старте московского этапа Евролиги по пляжному футболу

Третий этап Евролиги по пляжному футболу в дивизионе A и второй этап - в дивизионе B стартовал в пятницу, 28 июля на стадионе пляжных видов спорта "Янтарь" в Москве.





Сборная России, выступающая в элитном дивизионе, начала домашний этап матчем с командой Греции. Российские футболисты не оставили соперникам никаких шансов, одержав безоговорочную победу - 9:0. В первом периоде ворота греков дважды поразил Борис Никоноров, а затем отличился Алексей Макаров. Во второй трети матча мячи забили Антон Шкарин, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников и Виктор Крышанов. В заключительной 12-минутке двумя голами отметился Артур Папоротный, окончательно оформив разгром греков.





В другом матче дивизиона A сборная Белоруссии взяла верх над командой Швейцарии - 8:4.





Во втором туре в субботу сборная России в 18.30 по московскому времени встретится с командой Белоруссии. В 17.15 на площадку выйдут швейцарские и греческие футболисты. Завершит московский этап наша команда матчем в воскресенье в 18.30 против сборной Швейцарии. В 17.15 сыграют команды Белоруссии и Греции.





В турнире дивизиона B выступают сборные Молдавии, Турции и Казахстана. В пятницу молдавские футболисты одержали победу над казахстанцами - 4:2. В субботу в 16.00 сыграют команды Казахстана и Турции, а в воскресенье в это же время пройдёт матч Турция - Молдавия.





Россия - Греция 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)

1:0. Борис Никоноров (Виктор Крышанов), 2:37

2:0. Борис Никоноров, 8:07

3:0. Алексей Макаров (Максим Чужков), 11:35

4:0. Антон Шкарин (Виктор Крышанов), 13:23

5:0. Алексей Макаров, 16:07

6:0. Юрий Крашенинников, 18:22

7:0. Виктор Крышанов, 20:54

8:0. Артур Папоротный (Максим Чужков), 24:35

9:0. Артур Папоротный (Алексей Макаров), 33:24.



