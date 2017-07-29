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29.07.2017 11:52
фото с beachsoccer.ru
Сборная России разгромила греков на старте московского этапа Евролиги по пляжному футболу
Третий этап Евролиги по пляжному футболу в дивизионе A и второй этап - в дивизионе B стартовал в пятницу, 28 июля на стадионе пляжных видов спорта "Янтарь" в Москве.

Сборная России, выступающая в элитном дивизионе, начала домашний этап матчем с командой Греции. Российские футболисты не оставили соперникам никаких шансов, одержав безоговорочную победу - 9:0. В первом периоде ворота греков дважды поразил Борис Никоноров, а затем отличился Алексей Макаров. Во второй трети матча мячи забили Антон Шкарин, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников и Виктор Крышанов. В заключительной 12-минутке двумя голами отметился Артур Папоротный, окончательно оформив разгром греков.

В другом матче дивизиона A сборная Белоруссии взяла верх над командой Швейцарии - 8:4. 

Во втором туре в субботу сборная России в 18.30 по московскому времени встретится с командой Белоруссии. В 17.15 на площадку выйдут швейцарские и греческие футболисты. Завершит московский этап наша команда матчем в воскресенье в 18.30 против сборной Швейцарии. В 17.15 сыграют команды Белоруссии и Греции. 

В турнире дивизиона B выступают сборные Молдавии, Турции и Казахстана. В пятницу молдавские футболисты одержали победу над казахстанцами - 4:2. В субботу в 16.00 сыграют команды Казахстана и Турции, а в воскресенье в это же время пройдёт матч Турция - Молдавия. 

Россия - Греция 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)
1:0. Борис Никоноров (Виктор Крышанов), 2:37
2:0. Борис Никоноров, 8:07  
3:0. Алексей Макаров (Максим Чужков), 11:35
4:0. Антон Шкарин (Виктор Крышанов), 13:23
5:0. Алексей Макаров, 16:07
6:0. Юрий Крашенинников, 18:22
7:0. Виктор Крышанов, 20:54
8:0. Артур Папоротный (Максим Чужков), 24:35
9:0. Артур Папоротный (Алексей Макаров), 33:24. 

Состав сборной России: Максим Чужков, Иван Островский (вратари), Виктор Крышанов, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Борис Никоноров. 
Города:
Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/29/110617.html
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