Вячеслав Красильников и Никита Лямин, фото с sport.ru

Красильников и Лямин победили, Бирлова и Макрогузова уступили на старте чемпионата мира по пляжному волейболу

Чемпионат мира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин стартовал в пятницу в столице Австрии Вене.





В первом туре мужского турнира Вячеслав Красильников и Никита Лямин, выступающие в группе F, встречались с дуэтом Абича/Эльграуи из Марокко и одержали уверенную победу - 2:0 (21:16, 21:14). Во втором туре Красильников и Лямин сыграют 30 июля в 11.00 по московскому времени с латвийским дуэтом Точс/Финстерс, а завершат групповой турнир 1 августа в 12.30 встречей с бельгийской парой ван Валле/Кокелькорен.





Другой российский мужской дуэт - Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, попавший на предварительном этапе в группу K, начнёт мировой чемпионат 29 июля в 15.00 матчем с австралийским дуэтом МакХью/Шуманн. Во втором туре Олег и Артём встретятся 31 июля в 18.00 с представителями Сьерра-Леоне Камара/Ломби, а на финише предварительного этапа соперниками Стояновского и Ярзуткина станут итальянцы Лупо и Николаи. Эта встреча пройдёт 1 августа в 16.30.





Единственные представительницы России в женском турнире - Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова стартовали в группе L матчем с чешским дуэтом Колочова/Квапилова. В упорном трёхсетовом поединке Екатерина и Надежда потерпели поражение - 1:2 (29:27, 25:27, 10:15). Во втором туре Бирлова и Макрогузова сыграют 29 июля в 17.00 с представительницами Австрии Ш.Швайгер и Шютценхофер, а в заключительном матче в группе сойдутся 31 июля в 11.00 с дуэтом из Таиланда Радаронг/Удомчави.



