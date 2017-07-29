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29.07.2017 11:11
Вячеслав Красильников и Никита Лямин, фото с sport.ru
Красильников и Лямин победили, Бирлова и Макрогузова уступили на старте чемпионата мира по пляжному волейболу
Чемпионат мира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин стартовал в пятницу в столице Австрии Вене. 

В первом туре мужского турнира Вячеслав Красильников и Никита Лямин, выступающие в группе F, встречались с дуэтом Абича/Эльграуи из Марокко и одержали уверенную победу - 2:0 (21:16, 21:14). Во втором туре Красильников и Лямин сыграют 30 июля в 11.00 по московскому времени с латвийским дуэтом Точс/Финстерс, а завершат групповой турнир 1 августа в 12.30 встречей с бельгийской парой ван Валле/Кокелькорен.

Другой российский мужской дуэт - Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, попавший на предварительном этапе в группу K, начнёт мировой чемпионат 29 июля в 15.00 матчем с австралийским дуэтом МакХью/Шуманн. Во втором туре Олег и Артём встретятся 31 июля в 18.00 с представителями Сьерра-Леоне Камара/Ломби, а на финише предварительного этапа соперниками Стояновского и Ярзуткина станут итальянцы Лупо и Николаи. Эта встреча пройдёт 1 августа в 16.30. 

Единственные представительницы России в женском турнире - Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова стартовали в группе L матчем с чешским дуэтом Колочова/Квапилова. В упорном трёхсетовом поединке Екатерина и Надежда потерпели поражение - 1:2 (29:27, 25:27, 10:15). Во втором туре Бирлова и Макрогузова сыграют 29 июля в 17.00 с представительницами Австрии Ш.Швайгер и Шютценхофер, а в заключительном матче в группе сойдутся 31 июля в 11.00 с дуэтом из Таиланда Радаронг/Удомчави. 

Всего в основную сетку мужского и женского турниров вошли по 48 пар, разделённых на 12 групп по четыре пары. Прямые путёвки в плей-офф получат все пары, занявшие первые и вторые места в группах, и также четыре дуэта, с лучшими показателями ставшие в группах третьими. Остальные восемь пар, занявших третьи места, проведут стыковые матчи. Затем по 32 мужские и женские пары разыграют награды по системе плей-офф, начиная с 1/16 финала. Завершится чемпионат мира 6 августа.   
Города:
Вена
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/29/110616.html
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