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28.07.2017 14:08
Татьяна Барсук, фото с lipetskmedia.ru
Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы по стендовой стрельбе в трапе
Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе продолжается в столице Азербайджана Баку. 

Женская сборная России, за которую выступали Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова, стала чемпионом континента в упражнении стендовой стрельбы "трап". В финале российские спортсменки были точнее французской команды - 33:28. Бронзовым призёром с 29 поражёнными мишенями стала сборная Словакии. Напомним, россиянки имели лучший результат в командном зачёте по итогам первого соревновательного дня, а Екатерина Рабая завоевала серебро в личных соревнованиях.

Чемпионом Европы в трапе среди мужчин стал чех Давид Костелецкий, поразив в финале 45 мишеней. Серебро и бронзу завоевали хорватские стрелки - Йосип Гласнович (44) и Джованни Черногораз (35). Лучший из россиян - олимпийский чемпион Алексей Алипов занял по итогам квалификации 32-е место (113), Никита Егоров финишировал 44-м (110), Максим Смыков - 45-м (109). В командном турнире победили португальские стрелки (351), серебро - у хорватов (350), бронза - у чехов (348). 

Юниорское первенство Европы в этом же виде программы выиграл финн Вили Корпа (41). Серебро и бронза - у итальянцев Тео Петрони (35) и Эмануэле Баккольере (28). Дмитрий Исаев по итогам квалификации финишировал 11-м (107), Геннадий Мамкин - 18-м (104), Иван Щербак - 27-м (97). На первом месте в командном зачёте итальянцы (342), на втором - финны (329), на третьем - французы (322). Россияне финишировали пятыми (308). 

В стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений среди мужчин победил белорус Юрий Щербацевич с результатом в финале 461.4 очка. Серебро завоевал украинец Сергей Кулиш (458.1), бронзу - австриец Александр Шмирль (447.6). Сергей Каменский финишировал по итогам квалификации 16-м (1147), Андрей Коньков - 19-м (1146), Денис Соколов - 29-м (1141). На первом месте в командном зачёте белорусы (3463), на втором - норвежцы (3441), на третьем - немцы (3436). Россияне Каменский, Коньков и Соколов на пятой позиции (3434). 

В этом же упражнении среди женщин золото чемпионата континента завоевала британка Сонэйд Макинтош (458.5 в финале), серебро - австрийка Франциска Пеер (457.3), бронзу - немка Джолин Бир (444.5). Анастасия Галашина финишировала в квалификации 11-й (576), Полина Хорошева - 17-й (574), Юлия Каримова - 33-й (569). На первой позиции в командном зачёте британки (1722), на второй - украинки (1721, перестрелка 62), на третьей - француженки (1721, 58). Россиянки Галашина, Хорошева и Каримова на пятом месте (1719). 

Российская команда в составе Татьяны Харьковой, Дарьи Болдиновой и Марии Ивановой завоевала серебро юниорского первенства (1696). Победу одержали норвежки (1712), бронза у австрийской команды (1695). Золото в личном турнире завоевала украинка Анна Ильина (453.8), серебро - норвежка Дженни Стен (452.6), бронзу - Милица Бабич из Сербии (442.1). Харькова - четвёртая (431.8), Болдинова по итогам квалификации на 12-м месте (568), Иванова - на 44-м (556). 
Города:
Баку
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/28/110614.html
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