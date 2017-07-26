Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, фото с fivb.com

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин дошли до четвертьфинала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Польше

Этап Мирового тура по пляжному волейболу категории "четыре звезды" завершился в воскресенье в польском Олштыне.





Лучшими из российских волейбоистов стали Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, дошедшие до четвертьфинала мужского турнира. На предварительном этапе, выступая в группе E, Олег и Артём уступили в полуфинале австрийскому дуэту Пристауц/Эрмакора со счётом 0:2 (14:21, 15:21), но смогли завоевать путёвку в первый раунд плей-офф, победив в напряжённом матче за третье место латвийскую пару Плавиньш/Регза - 2:1 (21:16, 18:21, 17:15). В 1/16 финала Стояновский и Ярзуткин уверенно победили ещё одну пару из Латвии - Самойлов/Я.Смединьш - 2:0 (22:20, 21:12), в 1/8 финала выбили из борьбы сильный бразильский дуэт - Алисон/Бруно Шмидт - 2:0 (21:17, 21:18), и лишь в матче 1/4 финала были остановлены американской парой Дохерти/Хайден - 0:2 (19:21, 19:21).





Вячеслав Красильников и Никита Лямин, выступавшие в группе F, в полуфинале предварительного этапа не справились с итальянским дуэтом Карамбула/Раньери - 0:2 (23:25, 19:21), а в матче за третье место в группе потерпели поражение от испанской пары Гавира/Эррера - 0:2 (18:21, 16:21) и завершили борьбу, не сумев пробиться в плей-офф.





Победителями мужского турнира стали немцы Маркус Бёкерман и Ларс Флюгген, обыграв в финале Дохерти и Хайдена. Бронзу завоевали мексиканцы Ломбардо Онтиверос и Хуан Вирген.





Единственные представительницы России в основной сетке женского турнира - Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова, игравшие на предварительном этапе в группе B, в упорном полуфинальном матче проиграли австралийскому дуэту Бэнсли/Уилкерсон - 1:2 (21:16, 17:21, 16:18), но сумели выйти в плей-офф, переиграв в матче за третье место польскую пару Клода/Страг - 2:0 (21:16, 21:13). В 1/16 финала Екатерина и Надежда сломили сопротивление американской пары Клаес/Ходжес - 2:1 (21:19, 13:21, 17:15), но в борьбе за выход в четвертьфинал не справились с чешским дуэтом Квапилова/Колочова - 1:2 (16:21, 21:17, 4:15).



