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26.07.2017 23:25
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, фото с fivb.com
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин дошли до четвертьфинала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Польше
Этап Мирового тура по пляжному волейболу категории "четыре звезды" завершился в воскресенье в польском Олштыне. 

Лучшими из российских волейбоистов стали Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, дошедшие до четвертьфинала мужского турнира. На предварительном этапе, выступая в группе E, Олег и Артём уступили в полуфинале австрийскому дуэту Пристауц/Эрмакора со счётом 0:2 (14:21, 15:21), но смогли завоевать путёвку в первый раунд плей-офф, победив в напряжённом матче за третье место латвийскую пару Плавиньш/Регза - 2:1 (21:16, 18:21, 17:15). В 1/16 финала Стояновский и Ярзуткин уверенно победили ещё одну пару из Латвии - Самойлов/Я.Смединьш - 2:0 (22:20, 21:12), в 1/8 финала выбили из борьбы сильный бразильский дуэт - Алисон/Бруно Шмидт - 2:0 (21:17, 21:18), и лишь в матче 1/4 финала были остановлены американской парой Дохерти/Хайден - 0:2 (19:21, 19:21). 

Вячеслав Красильников и Никита Лямин, выступавшие в группе F, в полуфинале предварительного этапа не справились с итальянским дуэтом Карамбула/Раньери - 0:2 (23:25, 19:21), а в матче за третье место в группе потерпели поражение от испанской пары Гавира/Эррера - 0:2 (18:21, 16:21) и завершили борьбу, не сумев пробиться в плей-офф. 

Победителями мужского турнира стали немцы Маркус Бёкерман и Ларс Флюгген, обыграв в финале Дохерти и Хайдена. Бронзу завоевали мексиканцы Ломбардо Онтиверос и Хуан Вирген. 

Единственные представительницы России в основной сетке женского турнира - Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова, игравшие на предварительном этапе в группе B, в упорном полуфинальном матче проиграли австралийскому дуэту Бэнсли/Уилкерсон - 1:2 (21:16, 17:21, 16:18), но сумели выйти в плей-офф, переиграв в матче за третье место польскую пару Клода/Страг - 2:0 (21:16, 21:13). В 1/16 финала Екатерина и Надежда сломили сопротивление американской пары Клаес/Ходжес - 2:1 (21:19, 13:21, 17:15), но в борьбе за выход в четвертьфинал не справились с чешским дуэтом Квапилова/Колочова - 1:2 (16:21, 21:17, 4:15).

Женский турнир выиграли бразильянки Лариса Франза и Талита Да Роча Антунеш, серебро завоевали канадки Сара Паван и Мелисса Хумана-Паредес, бронзу - бразильянки Агата Беднарчук и Эдуарда Сантош Лисбоа. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/26/110608.html
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