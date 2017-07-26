На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Стрелковый спорт
Современное пятиборье
Фехтование
Мотобол
Пляжный футбол
Пляжный волейбол
Триатлон
Гольф
Бадминтон
Бокс французский (сават)
Шахматы
Автомобильный спорт
Вертолетный спорт
Скалолазание спортивное
Шашки
Сумо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Стрелковый спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
26.07.2017 22:50
Виталий Фокеев, фото с lipetskmedia.ru
Никита Суханов и Виталий Фокеев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе
Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе проходит в столице Азербайджана Баку. 

Никита Суханов стал чемпионом континента в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров, поразив в финале 33 мишени. Серебро завоевал эстонец Питер Олеск (30), бронзу - Кристиан Райтц из Германии (24). Алексей Климов занял по итогам квалификации 12-е место (575), Александр Алифиренко - 15-е (574). В командном зачёте Суханов, Климов и Алифиренко принесли сборной России серебряную награду с результатом 1731 очко. Победу одержали немецкие стрелки (1739), бронза - у украинцев (1729). 

Виталий Фокеев завоевал чемпионский титул в упражнении стендовой стрельбы "дабл-трап". Фокеев и словак Хуберт Олейник поразили в финале по 70 мишеней, а в перестрелке российский стрелок был точнее - 7:6. Василий Мосин завоевал бронзу (52), Артём Некрасов занял шестое место (25). В командном зачёте россияне Фокеев, Мосин и Некрасов завоевали серебро (411). Золото - у итальянцев (415), бронза - у команды Мальты (374). 

Екатерина Рабая завоевала серебряную медаль в трапе. В финале Рабая и представительница Сан-Марино Арианна Перилли поразили по 37 мишеней, а в перестрелке точнее была Перилли - 7:6. Бронзу завоевала Сату Макула-Нуммела из Финляндии (28). Татьяна Барсук - четвёртая (24), Юлия Туголукова - 17-я (64 в квалификации). Сборная России (Рабая, Барсук, Туголукова) одержала победу в командном зачёте с 203 очками. Серебро завоевали финки (199), бронзу - француженки (196). 

Сергей Каменский завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из положения лёжа, выбив в финале 228.0 очка. В борьбе за золото одинаковый результат показали белорус Юрий Щербацевич и австриец Томас Матис (249.2), а в перестрелке Щербацевич взял верх - 10.2:10.1. Андрей Коньков - 17-й (612.9 в квалификации), Денис Соколов - 38-й (609.3 в квалификации). В командном зачёте Каменский, Коньков и Соколов принесли сборной России четвёртое место (1839.2). Золото завоевали белорусы (1847.7), серебро - австрийцы (1842.6), бронзу - французы (1842.2).  

Денис Кулаков, Николай Килин и Владимир Гончаров завоевали для российской сборной бронзу в стрельбе из пистолета с 50 метров. Результат россиян - 1636 очков. Победу одержали сербы (1648), серебро завоевали украинцы (1639). В личных соревнованиях победил украинец Павел Коростылёв (230.5), серебро завоевал серб Дамир Микеч (226.0), бронзу - Лаурис Штраутманис из Латвии (208.7). Кулаков - шестой (148.0), Килин - 13-й (544 в квалификации), Гончаров - 18-й (541 в квалификации). 

В аналогичном виде женской программы сборная России в составе Полины Хорошевой, Юлии Каримовой и Анастасии Галашиной также заняла четвёртое место с результатом 1820.9 очка. Победили украинки (1832.3), серебро у сборной Германии (1824.9), бронза - у австрийских винтовочниц (1823.1). В личном зачёте золото завоевала британка Дженнифер Макинтош (619.1), серебро - украинка Дарья Шарипова (615.5), бронзу - шведка Мари Энквист (613.6). Хорошева - седьмая (610.7), Каримова - 15-я (606.0), Галашина - 24-я (604.2). 

Андрей Головков, Евгений Ищенко и Артём Филиппов принесли юниорской сборной России победу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений (3431 очко). Серебро - у чехов (1424), бронза - у финнов (3420). В личном первенстве Головков завоевал бронзу (439.5), Ищенко - девятый (1142 в квалификации), Филиппов - 16-й (1139 в квалификации). 

Антон Аристархов завоевал серебро юниорского первенства в стрельбе из пистолета с 50 метров (225.4). Победил немец Робин Вальтер (226.2), бронзу выиграл итальянец Алессио Торрачи (203.4). Александр Петров - 15-й (530 в квалификации), Михаил Исаков - 16-й (529 в квалификации). В командном зачёте россияне Аристархов, Петров и Исаков завоевали бронзу, уступив в перестрелке за серебро сборной Польши (по 1598, перестрелка 12:24). Победу одержали итальянцы (1615). 

Егор Исмаков, Даниил Шихов и Александр Петров завоевали для российской юниорской сборной бронзу в стрельбе из пистолета с 25 метров с 1692 очками. Золото - у украинцев (1706), серебро - у немецкой сборной (1703). Личное первенство выиграл чех Матей Рампула (26), серебро и бронзу завоевали украинцы Максим Городинец (25) и Павел Крепостняк (20). Исмаков - седьмой (570 в квалификации), Шихов - девятый (562), Петров - десятый (560). 

Бронзу юниорского командного первенства среди девушек в трапе завоевали россиянки Полина Князева, Юлия Савельева и Ангелина Руднева со 113 очками. Золото - у немок (189), серебро - у итальянок (187). В личном первенстве золото и серебро завоевали немки Мария-Луиза Мейер (41) и Беттина Вальдорф (29), бронзу - итальянка Грета Луппи (24). Князева - шестая (11 в финале), Савельева - седьмая (61, перестрелка 1), Руднева - 11-я (57). 

Сара Карасова из Чехии победила в турнире юниорок по стрельбе из винтовки с 50 метров лёжа с 612.2 очками. Серебро - у немки Селины Циммерман (610.2), бронзу выиграла финка Мариаана Пало (608.9). Татьяна Харькова - 22-я в квалификации (598.6), Дарья Бодинова - 23-я (597.8), Мария Иванова - 39-я (586.6). В командном зачёте победили чешские спортсменки (1814.8), серебро завоевали норвежки (1809.7), бронзу - немки (1807.2). Россиянки Харькова, Бодинова и Иванова - восьмые (1783.0). 

В соревновагниях юниоров в дабл-трапе первое место занял британец Джеймс Дедман (135, перестрелка 20), второе - итальянец Джакопо Дюпре де Фореста (135, 19), третье - мальтиец Джанлука Четкути (131). В командном турнире британцы (367) опередили итальянцев (357). 
Города:
Баку
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/26/110607.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
29.07.2017 13:33
Татьяна Барсук и Максим Смыков завоевали бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе в трапе среди смешанных команд
28.07.2017 14:08
Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы по стендовой стрельбе в трапе
26.07.2017 22:50
Никита Суханов и Виталий Фокеев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе
05.07.2017 12:19
Алина Фазылзянова, Антон Астахов и микст Шакиров/Кварталова стали чемпионами России по стендовой стрельбе в ските
01.07.2017 21:18
Алексей Алипов, Виталий Фокеев и смешанная команда Татарстана стали чемпионами России по стендовой стрельбе
29.06.2017 23:21
Елена Ткач стала чемпионкой России по стендовой стрельбе в трапе
29.06.2017 22:51
Виталина Бацарашкина и микст Падерина/Килин победили во всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по пулевой стрельбе - 2015
Чемпионат мира по стрельбе. Испания-2014
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2014
В мире. I Европейские игры. Азербайджан - 2015
Публикации
04.12.2009 14:12
Кубок России по пулевой стрельбе из пневматического оружия памяти Чугуевского. Итоги
Фото и видео
16.08.2008 14:37
Фото. Пекин 2008. Соревнования по стрельбе skeet
16.08.2008 13:46
Фото. Пекин 2008. Стрельба из скоростного пистолета.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 