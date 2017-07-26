Виталий Фокеев, фото с lipetskmedia.ru

Никита Суханов и Виталий Фокеев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе

Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе проходит в столице Азербайджана Баку.





Никита Суханов стал чемпионом континента в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров, поразив в финале 33 мишени. Серебро завоевал эстонец Питер Олеск (30), бронзу - Кристиан Райтц из Германии (24). Алексей Климов занял по итогам квалификации 12-е место (575), Александр Алифиренко - 15-е (574). В командном зачёте Суханов, Климов и Алифиренко принесли сборной России серебряную награду с результатом 1731 очко. Победу одержали немецкие стрелки (1739), бронза - у украинцев (1729).





Виталий Фокеев завоевал чемпионский титул в упражнении стендовой стрельбы "дабл-трап". Фокеев и словак Хуберт Олейник поразили в финале по 70 мишеней, а в перестрелке российский стрелок был точнее - 7:6. Василий Мосин завоевал бронзу (52), Артём Некрасов занял шестое место (25). В командном зачёте россияне Фокеев, Мосин и Некрасов завоевали серебро (411). Золото - у итальянцев (415), бронза - у команды Мальты (374).





Екатерина Рабая завоевала серебряную медаль в трапе. В финале Рабая и представительница Сан-Марино Арианна Перилли поразили по 37 мишеней, а в перестрелке точнее была Перилли - 7:6. Бронзу завоевала Сату Макула-Нуммела из Финляндии (28). Татьяна Барсук - четвёртая (24), Юлия Туголукова - 17-я (64 в квалификации). Сборная России (Рабая, Барсук, Туголукова) одержала победу в командном зачёте с 203 очками. Серебро завоевали финки (199), бронзу - француженки (196).





Сергей Каменский завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из положения лёжа, выбив в финале 228.0 очка. В борьбе за золото одинаковый результат показали белорус Юрий Щербацевич и австриец Томас Матис (249.2), а в перестрелке Щербацевич взял верх - 10.2:10.1. Андрей Коньков - 17-й (612.9 в квалификации), Денис Соколов - 38-й (609.3 в квалификации). В командном зачёте Каменский, Коньков и Соколов принесли сборной России четвёртое место (1839.2). Золото завоевали белорусы (1847.7), серебро - австрийцы (1842.6), бронзу - французы (1842.2).





Денис Кулаков, Николай Килин и Владимир Гончаров завоевали для российской сборной бронзу в стрельбе из пистолета с 50 метров. Результат россиян - 1636 очков. Победу одержали сербы (1648), серебро завоевали украинцы (1639). В личных соревнованиях победил украинец Павел Коростылёв (230.5), серебро завоевал серб Дамир Микеч (226.0), бронзу - Лаурис Штраутманис из Латвии (208.7). Кулаков - шестой (148.0), Килин - 13-й (544 в квалификации), Гончаров - 18-й (541 в квалификации).





В аналогичном виде женской программы сборная России в составе Полины Хорошевой, Юлии Каримовой и Анастасии Галашиной также заняла четвёртое место с результатом 1820.9 очка. Победили украинки (1832.3), серебро у сборной Германии (1824.9), бронза - у австрийских винтовочниц (1823.1). В личном зачёте золото завоевала британка Дженнифер Макинтош (619.1), серебро - украинка Дарья Шарипова (615.5), бронзу - шведка Мари Энквист (613.6). Хорошева - седьмая (610.7), Каримова - 15-я (606.0), Галашина - 24-я (604.2).





Андрей Головков, Евгений Ищенко и Артём Филиппов принесли юниорской сборной России победу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений (3431 очко). Серебро - у чехов (1424), бронза - у финнов (3420). В личном первенстве Головков завоевал бронзу (439.5), Ищенко - девятый (1142 в квалификации), Филиппов - 16-й (1139 в квалификации).





Антон Аристархов завоевал серебро юниорского первенства в стрельбе из пистолета с 50 метров (225.4). Победил немец Робин Вальтер (226.2), бронзу выиграл итальянец Алессио Торрачи (203.4). Александр Петров - 15-й (530 в квалификации), Михаил Исаков - 16-й (529 в квалификации). В командном зачёте россияне Аристархов, Петров и Исаков завоевали бронзу, уступив в перестрелке за серебро сборной Польши (по 1598, перестрелка 12:24). Победу одержали итальянцы (1615).





Егор Исмаков, Даниил Шихов и Александр Петров завоевали для российской юниорской сборной бронзу в стрельбе из пистолета с 25 метров с 1692 очками. Золото - у украинцев (1706), серебро - у немецкой сборной (1703). Личное первенство выиграл чех Матей Рампула (26), серебро и бронзу завоевали украинцы Максим Городинец (25) и Павел Крепостняк (20). Исмаков - седьмой (570 в квалификации), Шихов - девятый (562), Петров - десятый (560).





Бронзу юниорского командного первенства среди девушек в трапе завоевали россиянки Полина Князева, Юлия Савельева и Ангелина Руднева со 113 очками. Золото - у немок (189), серебро - у итальянок (187). В личном первенстве золото и серебро завоевали немки Мария-Луиза Мейер (41) и Беттина Вальдорф (29), бронзу - итальянка Грета Луппи (24). Князева - шестая (11 в финале), Савельева - седьмая (61, перестрелка 1), Руднева - 11-я (57).





Сара Карасова из Чехии победила в турнире юниорок по стрельбе из винтовки с 50 метров лёжа с 612.2 очками. Серебро - у немки Селины Циммерман (610.2), бронзу выиграла финка Мариаана Пало (608.9). Татьяна Харькова - 22-я в квалификации (598.6), Дарья Бодинова - 23-я (597.8), Мария Иванова - 39-я (586.6). В командном зачёте победили чешские спортсменки (1814.8), серебро завоевали норвежки (1809.7), бронзу - немки (1807.2). Россиянки Харькова, Бодинова и Иванова - восьмые (1783.0).



