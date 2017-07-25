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Григорий Воробьёв и Ирина Тимина выиграли турнир Всероссийских пляжных игр по бадминтону

Соревнования по бадминтону прошли в рамках III Всероссийских пляжных игр, завершившихся 16 июля в Казани.





В турнире приняли участие спортсмены из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Ульяновской области и Чувашской Республики. Команда хозяев - Республики Татарстан была представлена пляжными бадминтонистами из Казани, Алексеевского, Сабинского, Чистопольского, Бугульминского, Бавлинского, Нурлатского и Аксубаевского районов.





Соревнования прошли во всех пяти разрядах: мужском одиночном, мужском парном, женском одиночном, женском парном и смешанном парном (миксте).





В финале мужского одиночного разряда казанский бадминтонист Григорий Воробьёв одержал победу над другим представителем столицы Татарстана - Константином Голдобеевым. Бронзовые награды завоевали Антон Ласточкин из Чувашской Республики и Тимур Валиуллин из Алексеевского района Республики Татарстан.





Победительницей турнира в женском одиночного разряде стала Ирина Тимина из Ульяновской области. Серебряную медаль завоевала Марина Плис из Санкт-Петербурга, бронзовые награды в активе Софьи Цисер из Казани и Анастасии Говорковой (Бугульма, Республика Татарстан).





Чемпионами игр в мужском парном разряде стали Александр Лукоянов и Игорь Рутковский, представляющие Санкт-Петербург и Ульяновскую область. В финале один одержали победу над представителями Татарстана - Рустемом Фаттаховым из Бугульмы и Евгением Семякиным из Чистополя. Бронзовыми призёрами стали Антон Ласточкин из Чувашской Республики с Константином Голдобеевым из Казани и казанская пара - Григорий Воробьёв - Иван Иванов.





В женском парном разряде первенствовали Анастасия Говоркова из Бугульмы (Татарстан) и Ирина Тимина из Ульяновской области, переигравшие в финальном матче Эльвиру Мугаттарову и Марину Плис, выступающих за Казань (Татарстан) и Санкт-Петербург. Бронзу завоевали казанские пары Софья Цисер / Ирина Максимова и Алёна Сырыкова / Анастасия Добрынина.



