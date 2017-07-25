На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Стрелковый спорт
Современное пятиборье
Фехтование
Мотобол
Пляжный футбол
Пляжный волейбол
Триатлон
Гольф
Бадминтон
Бокс французский (сават)
Шахматы
Автомобильный спорт
Вертолетный спорт
Скалолазание спортивное
Шашки
Сумо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бадминтон
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
25.07.2017 23:36
фото с badm.ru
Григорий Воробьёв и Ирина Тимина выиграли турнир Всероссийских пляжных игр по бадминтону
Соревнования по бадминтону прошли в рамках III Всероссийских пляжных игр, завершившихся 16 июля в Казани. 

В турнире приняли участие спортсмены из  Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Ульяновской области и Чувашской Республики. Команда хозяев - Республики Татарстан была представлена пляжными бадминтонистами из Казани, Алексеевского, Сабинского, Чистопольского, Бугульминского, Бавлинского, Нурлатского и Аксубаевского районов.

Соревнования прошли во всех пяти разрядах: мужском одиночном, мужском парном, женском одиночном, женском парном и смешанном парном (миксте). 

В финале мужского одиночного разряда казанский бадминтонист Григорий Воробьёв одержал победу над другим представителем столицы Татарстана - Константином Голдобеевым. Бронзовые награды завоевали Антон Ласточкин из Чувашской Республики и Тимур Валиуллин из Алексеевского района Республики Татарстан. 

Победительницей турнира в женском одиночного разряде стала Ирина Тимина из Ульяновской области. Серебряную медаль завоевала Марина Плис из Санкт-Петербурга, бронзовые награды в активе Софьи Цисер из Казани и Анастасии Говорковой (Бугульма, Республика Татарстан). 

Чемпионами игр в мужском парном разряде стали Александр Лукоянов и Игорь Рутковский, представляющие Санкт-Петербург и Ульяновскую область. В финале один одержали победу над представителями Татарстана - Рустемом Фаттаховым из Бугульмы и Евгением Семякиным из Чистополя. Бронзовыми призёрами стали Антон Ласточкин из Чувашской Республики с Константином Голдобеевым из Казани и казанская пара - Григорий Воробьёв - Иван Иванов. 

В женском парном разряде первенствовали Анастасия Говоркова из Бугульмы (Татарстан) и Ирина Тимина из Ульяновской области, переигравшие в финальном матче Эльвиру Мугаттарову и Марину Плис, выступающих за Казань (Татарстан) и Санкт-Петербург. Бронзу завоевали казанские пары Софья Цисер / Ирина Максимова и Алёна Сырыкова / Анастасия Добрынина. 

Чемпионами игр в миксте стали петербуржцы Александр Лукоянов и Марина Плис, серебряными призёрами - Игорь Рутковский и Ирина Тимина из Ульяновской области, бронзовыми - казанские дуэты Иван Иванов / Анастасия Добрынина и Григорий Воробьёв / Алёна Сырыкова, - сообщает сайт Национальной федерации бадминтона России.  
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/25/110603.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
25.07.2017 23:36
Григорий Воробьёв и Ирина Тимина выиграли турнир Всероссийских пляжных игр по бадминтону
03.06.2017 19:41
Сборная Южной Кореи по бадминтону завоевала Кубок Судирмана, российская команда не попала в четвертьфинал
02.05.2017 23:22
Анастасия Червякова и Ольга Морозова завоевали бронзу чемпионата Европы по бадминтону в паре
23.02.2017 22:50
Сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы по бадминтону
27.12.2016 22:41
Евгений Дрёмин и Евгения Димова выиграли турнир по бадминтону Yonex/K & D Graphics International Challenge
01.12.2016 22:06
Владимир Мальков и Евгения Косецкая вновь стали чемпионами России по бадминтону
03.08.2016 22:37
Артём Мерзликин и Мария Ларина стали победителями первого всероссийского турнира по пляжному бадминтону
Все новости
Сюжеты
Личный чемпионат мира по бадминтону. Дания - 2014
Командный чемпионат Европы по бадминтону. Франция - 2014
Личный чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2014
Чемпионат мира по бадминтону - 2013
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Бельгия - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
16.08.2008 17:08
Фото. Пекин 2008. Бадминтон
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 