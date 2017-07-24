Новости Владимир Федосеев, фото с moscowchess.org Войташек выиграл шахматный турнир в Дортмунде, Федосеев разделил второе место, Крамник - четвёртый Традиционный международный турнир по шахматам Sparkassen Chess Meeting - 2017 завершился в воскресенье в немецком Дортмунде.

Партии трёх заключительных туров принесли следующие результаты:

Пятый тур. Ван Юэ (Китай) - Маттиас Блюбаум (Германия) 1:0, Владимир Крамник (Россия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Владимир Федосеев (Россия) - Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) ничья, Дмитрий Андрейкин (Россия) - Радослав Войташек (Польша) ничья.

Шестой тур. Маттиас Блюбаум (Германия) - Радослав Войташек (Польша) ничья, Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) - Дмитрий Андрейкин (Россия) ничья, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Владимир Федосеев (Россия) ничья, Ван Юэ (Китай) - Владимир Крамник (Россия) ничья.

Седьмой тур. Владимир Крамник (Россия) - Маттиас Блюбаум (Германия) 1:0, Владимир Федосеев (Россия) - Ван Юэ (Китай) 1:0, Дмитрий Андрейкин (Россия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0:1, Радослав Войташек (Польша) - Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) 1:0.

Итоговое турнирное положение: 1. Радослав Войташек (Польша) – 4,5 очка; 2-3. Владимир Федосеев (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 4; 4. Владимир Крамник (Россия) – 3,5; 5-8. Маттиас Блюбаум (Германия), Дмитрий Андрейкин (Россия), Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия), Ван Юэ (Китай) – по 3.

Седьмой тур. Владимир Крамник (Россия) - Маттиас Блюбаум (Германия).

1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 e6 4.0-0 Nf6 5.d3 Be7 6.h3 Bh5 7.c4 c6 8.Qb3 Qc8 9.g4 Bg6 10.cxd5 cxd5 11.Bf4 Nc6 12.Nc3 0-0 13.Rac1 Qd7 14.Ne5 Nxe5 15.Bxe5 h5 16.g5 Ne8 17.f4 Bc5+ 18.d4 Bb6 19.f5 Bxf5 20.Rxf5 exf5 21.Nxd5 Qe6 22.Kh1 Rd8 23.Qf3 g6 24.e3 Kh7 25.Nf4 Qe7 26.Qg3 Bc7 27.Rxc7 Nxc7 28.Bf6 Qb4 29.Nxh5 gxh5 30.g6+ Kg8 31.Qg5 h4 32.Qh6 Qe1+ 33.Kh2 Qg3+ 34.Kg1 Qe1+ 35.Bf1 1-0.

Владимир Федосеев (Россия) - Ван Юэ (Китай).

1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 4.Nf3 Bc5 5.0-0 d6 6.c3 Be6 7.Bxe6 fxe6 8.b4 Bb6 9.Nbd2 a6 10.a4 Qd7 11.Ba3 Ba7 12.b5 Na5 13.Bb4 Bb6 14.Rb1 0-0 15.d4 exd4 16.cxd4 axb5 17.axb5 Rfd8 18.Qe2 d5 19.e5 Ne4 20.Nxe4 dxe4 21.Qxe4 Qd5 22.Qc2 Qc4 23.Rfc1 Qxc2 24.Rxc2 Rd5 25.Be1 Rf8 26.Rb4 Rf5 27.h4 h6 28.Bd2 Rf8 29.Ra2 Kf7 30.Bc3 Ra8 31.Nd2 Ke7 32.Nf1 Ra7 33.Ne3 Rd8 34.Rc2 Rc8 35.h5 Raa8 36.Ra2 Ra7 37.Ra1 Rca8 38.Rab1 Rg8 39.Kf1 1-0.

Правительство Российской Федерации с каждым годом уделяет все больше внимания своей обороноспособности. Не исключением является и военное судостроение. Как считает Невирович Игорь Станиславович, директор "ОАО Спецмаш, что заметен прогресс. Любые сложности только добавляют ему оптимизма. Дортмунд Крамник Владимир Борисович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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