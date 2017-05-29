"Чеховские медведи" стали 16-кратными чемпионами России по гандболу

Мужской чемпионат России по гандболу среди команд суперлиги завершился в минувшие выходные.





В третьем матче финальной серии за золотые медали, проходившей до трёх побед, подмосковные "Чеховские медведи" после двух домашних побед играли в Санкт-Петербурге с местным клубом "Университет Лесгафта - Нева". Гости со старта захватили инициативу, забросив первые три мяча, а затем держа соперника на расстоянии. Во второй половине тайма питерцы вплотную приблизились, но четыре подряд гола "медведей" перед перерывом, а затем ещё два - после возобновления игры практически сняли вопрос о победителе. В последней четверти игры хозяева чуть подтянулись, но подмосковная команда контролировала игру и довела её до победы - 28:24. Питерцев не спасли девять голов Дмитрия Киселёва.





Победив в серии - 3:0, "Чеховские медведи" стали 16-кратными чемпионами России.





Остальные серии проходили до двух побед. Упорной получилась борьба за бронзовые награды, которую вели краснодарский "СКИФ" и "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. После домашней победы ставропольчан в первой игре команды переехали в Краснодар. Выйдя вперёд на первых минутах - 5:2, краснодарцы постоянно вели в счёте, хотя по ходу первого тайма гости сокращали разницу до одного мяча. Уйдя на перерыв при "+3", хозяева оторвались во второй половине рывком в шесть голов подряд, сделав счёт 25:16. Динамовцам удалось избежать разгрома, но полбеда краснодарцев уже не вызывала сомнений. "СКИФ" взял верх - 29:24. Десять мячей забросил Александр Шкуринский.





В третьем, решающем матче "СКИФ" нокаутировал соперника стартовым рывком - 6:1, 9:2, 13:4. По ходу игры разница становилась двузначной. Ставропольчане на последних минутах сократили отставание, но спасти игру уже не могли - 28:23 в пользу кубанского клуба. На этот раз самым результативным стал Александр Шкуринский с десятью голами.





"СКИФ" одержал в серии победу - 2:1 и завоевал бронзовые награды.





Пятое место заняли астраханские динамовцы, во второй раз обыграв "СГАУ-Саратов". В серии за седьмое место волгоградский "Каустик" переиграл "Пермских медведей", также выиграв обе встречи.





По итогам четырёхкругового турнира четырёх неудачников чемпионата, где учитывались очки, набранные на предварительном этапе, девятое место занял уфимский "УГНТУ-ВНЗМ", десятое - московский "УОР №2", одиннадцатое - "Сунгуль" из Снежинска, двенадцатое - челябинское "Динамо".





Финал. Третий матч. "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Чеховские медведи" (Московская область) 24:28 (10:15)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (2), Дмитрий Киселёв (9), Владислав Размаев, Николай Емельяненко, Роман Столяров (3), Павел Тураев (3), Глеб Смахтин (1), Павел Елистратов, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (3), Виктор Зайцев (1), Кирилл Воронин (1), Александр Синицын (1).

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Сергей Болотин, Дмитрий Санталов (2), Дмитрий Корнев (3), Дмитрий Ковалёв (3), Кирилл Котов (4), Александр Черноиванов, Павел Андреев (2), Максим Куретков (3), Александр Котов (2), Роман Остащенко, Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов (2), Виктор Фурцев (4), Дмитрий Шелестюков (1).





Ход матча - 0:3, 1:3, 1:4, 2:4, 2:6, 3:6, 3:7, 4:7, 4:8, 5:8, 5:9, 7:9, 7:10, 9:10, 9:11, 10:11, 10:15; 10:17, 11:17, 11:18, 12:18, 12:19, 13:19, 13:20, 14:20, 14:21, 15:21, 15:22, 16:22, 16:23, 20:23, 20:25, 21:25, 21:27, 23:27, 23:28, 24:28.





Итог серии - 0:3.





За третье место. Второй матч. "СКИФ" (Краснодар) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 29:24 (16:13)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин (2), Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов (5), Евгений Волобуев, Александр Шкуринский (6), Сергей Николаенков (10), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (3), Иван Пасенов (1), Валентин Воробьёв (1), Никита Степанов.

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий, Семён Изосимов (вратари), Виталий Мазуров (3), Денис Мирзоев (1), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (5), Михаил Соколов (3), Станислав Дронов, Иван Харитонов (1), Антон Отрезов (3), Антон Волков (2), Андрей Трофимец (1), Алексей Пшеничный, Илья Исаков (4).





Ход матча - 1:0, 1:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:5, 7:5, 7:6, 9:6, 9:7, 10:7, 10:9, 11:9, 11:10, 14:10, 14:11, 15:11, 15:12, 16:12, 16:13; 16:14, 18:14, 18:15, 19:15, 19:16, 25:16, 25:20, 27:20, 27:21, 28:21, 28:22, 29:22, 29:24.





Третий матч. "СКИФ" (Краснодар) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 28:23 (15:9)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (2), Дмитрий Копосов (1), Евгений Волобуев, Александр Шкуринский (10), Сергей Николаенков (7), Николай Близнов (1), Вячеслав Касаткин (1), Игорь Карлов (4), Иван Пасенов (1), Валентин Воробьёв (1), Никита Степанов.

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий, Семён Изосимов (вратари), Виталий Мазуров (5), Денис Мирзоев (2), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (5), Михаил Соколов (2), Станислав Дронов, Иван Харитонов (1), Антон Отрезов (5), Антон Волков (2), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков.





Ход матча - 0:1, 6:1, 6:2, 9:2, 9:3, 10:3, 10:4, 13:4, 13:5, 14:5, 14:8, 15:8, 15:9; 17:9, 17:10, 19:10, 19:11, 21:11, 21:12, 22:12, 22:16, 23:16, 23:17, 24:17, 24:18, 25:18, 25:21, 26:21, 26:22, 28:22, 28:23.





Итог серии - 2:1.





За пятое место. Второй матч. "СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Динамо" (Астрахань) 32:34 (16:16).

Итог серии - 0:2.





За седьмое место. Второй матч. "Каустик" (Волгоград) - "Пермские медведи" (Пермь) 27:22 (14:11).

Итог серии - 2:0.



