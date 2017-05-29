29.05.2017 16:20
Турнир по перетягиванию каната стал центральным мероприятием туристского слета трудовых коллективов Санкт-Петербурга
21 мая 2017г. в на спортивной базе "Водоканал" в городе Луга Ленинградской области состоялись соревнования по перетягиванию каната в рамках туристского слета трудовых коллективов Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали традиционными и спортсмены предприятий города всегда с нетерпением ждут их.
За победу в весовой категории до 550 кг боролись семь команд, представляющие различные предприятия Санкт-Петербурга. Первое место заняли спортсмены из "Водоканала". Серебро завоевала команда Балтийского судостроительного завода. Тройку призеров замкнули канатчики, представляющие "Красный Октябрь".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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