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29.05.2017 16:20
Турнир по перетягиванию каната стал центральным мероприятием туристского слета трудовых коллективов Санкт-Петербурга
21 мая 2017г. в  на спортивной базе "Водоканал" в городе Луга Ленинградской области состоялись соревнования по перетягиванию каната в рамках туристского слета трудовых коллективов Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали традиционными и спортсмены предприятий города всегда с нетерпением ждут их.

За победу в весовой категории до 550 кг боролись семь команд, представляющие различные предприятия Санкт-Петербурга. Первое место заняли спортсмены из "Водоканала". Серебро завоевала команда Балтийского судостроительного завода. Тройку призеров замкнули канатчики, представляющие "Красный Октябрь".




Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/29/110405.html
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