Турнир по перетягиванию каната стал центральным мероприятием туристского слета трудовых коллективов Санкт-Петербурга

21 мая 2017г. в на спортивной базе "Водоканал" в городе Луга Ленинградской области состоялись соревнования по перетягиванию каната в рамках туристского слета трудовых коллективов Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали традиционными и спортсмены предприятий города всегда с нетерпением ждут их.





За победу в весовой категории до 550 кг боролись семь команд, представляющие различные предприятия Санкт-Петербурга. Первое место заняли спортсмены из "Водоканала". Серебро завоевала команда Балтийского судостроительного завода. Тройку призеров замкнули канатчики, представляющие "Красный Октябрь".











